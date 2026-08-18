Ethan Mbappé : trois blessures en une saison, quel impact sur son avenir au LOSC ?

Ethan Mbappé a manqué une large partie de la saison 2025-2026 en raison de trois blessures distinctes contractées entre octobre et janvier. Le milieu de terrain de 19 ans, engagé avec le LOSC jusqu’en juin 2027, n’a totalisé que 709 minutes de jeu toutes compétitions confondues sur l’ensemble de l’exercice.

Un enchaînement de blessures depuis octobre

La première alerte physique remonte au 28 octobre 2025, avec une blessure à la cuisse ayant tenu le joueur éloigné des terrains jusqu’au 20 novembre. Un second passage à l’infirmerie a suivi début janvier 2026, avant une troisième absence déclenchée le 26 janvier, également à la cuisse, avec un retour espéré début avril. Sur ces 22 apparitions disputées malgré ces interruptions répétées, le joueur a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive.

Ce schéma d’indisponibilités récurrentes n’est pas nouveau. La saison 2024-2025 avait déjà été marquée par une maladie ayant écarté le joueur du 14 mars au 10 avril 2025, suivie d’une blessure aux ischio-jambiers du 28 avril au 12 septembre, soit près de quatre mois et demi sans compétition. Depuis son arrivée à Lille à l’été 2024, ces séquences cumulées représentent une part significative du temps disponible du joueur en tant que professionnel.

Une prolongation en discussion, freinée par la durée du contrat

L’accumulation de ces absences intervient alors que des discussions sont en cours entre le joueur et sa direction en vue d’une extension de contrat. Arrivé libre en juillet 2024 pour un engagement initial de trois saisons, Ethan Mbappé dispose encore de deux ans de contrat. Selon les informations relayées par le journaliste Abdellah Boulma, le club nordiste souhaiterait accélérer cette prolongation face à l’intérêt de plusieurs clubs étrangers pour le joueur.

Le point de blocage porterait sur la durée de l’engagement proposé : le LOSC ne serait disposé à offrir qu’une année supplémentaire, quand l’entourage du joueur privilégierait un contrat plus long. Au moment de sa signature en 2024, le président du club, Olivier Létang, avait justifié ce recrutement par la stratégie de développement des jeunes talents portée par le LOSC, assurant que le joueur « trouverait au LOSC tout ce qui lui permettra de continuer sa progression, son développement et d’accéder au plus haut niveau. »

Une reprise sous surveillance

Le joueur a disputé une trentaine de minutes lors du dernier match de préparation du LOSC face à Everton, conclu sur un score nul de 1-1 le 15 août. Cette apparition constitue l’un des premiers signaux de disponibilité du joueur avant le lancement officiel de la saison de Ligue 1.