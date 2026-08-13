Fortune: Roger Federer perd officiellement son statut de milliardaire

Le mardi 11 août 2026, l’ancien tennisman désormais à la retraite, Roger Federer a vu sa fortune repasser sous le seuil symbolique du milliard de dollars après une forte baisse de l’action On Holding, marque suisse de chaussures et d’articles de sport dont il est l’un des principaux actionnaires, suite à la publication des résultats trimestriels de l’entreprise. Le groupe a annoncé 850,4 millions de francs suisses de chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soit 13% de plus sur un an, mais en dessous des 878,4 millions attendus par les marchés.

Malgré ces bons résultats, le recul du titre a été particulièrement marqué. En effet, l’action On Holding a perdu environ 19% au cours de la séance de mardi. Federer détient environ 2,5% du capital de l’entreprise, qu’il a rejoint comme investisseur et copropriétaire en 2019. Cette participation représente une part importante de son patrimoine. D’après les estimations disponibles, sa fortune serait ainsi descendue à environ 952,4 millions de dollars, soit 772,8 millions de francs suisses, à la mi-journée.

Federer a plusieurs participations

La participation dans la marque On n’est pas la seule source de revenus de Roger Federer. Le Suisse bénéficie également de contrats avec plusieurs grandes marques, dont Rolex, Lindt, Uniqlo et Mercedes-Benz. À ces investissements, s’ajoutent les gains accumulés par le joueur tout au long de sa carrière sportive. D’après les chiffres, il aurait accumulé près 130 millions de dollars de gains en tournois.

Federer, une carrière unique

Cet argent, Roger Federer « ne l’a pas volé« . Bien au contraire. De l’aveu même de tous les observateurs, le Suisse a marqué l’histoire du tennis. Il a remporté 103 titres sur le circuit ATP, dont 20 tournois du Grand Chelem. Le Suisse a notamment remporté huit fois Wimbledon, six fois l’Open d’Australie et cinq fois l’US Open.

Il a également occupé la première place mondiale pendant 310 semaines, dont un record de 237 semaines consécutives. Après 24 ans de carrière professionnelle et plus de 1 500 matchs disputés, Federer a annoncé sa retraite en septembre 2022, à l’âge de 41 ans disputant son dernier match lors de la Laver Cup, à Londres, aux côtés de Rafael Nadal en double.



