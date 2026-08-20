France : Francis Lalanne veut faire de Dieudonné son Premier ministre s'il est élu en 2027

Une nomination à Matignon a été promise avant même la campagne officielle. Francis Lalanne, candidat déclaré à la présidentielle de 2027, a annoncé son intention de confier ce poste à Dieudonné en cas de victoire.

Une promesse formulée dès juin

L’engagement date de plusieurs mois. Sur les réseaux sociaux en juin 2026, le chanteur avait justifié son choix : « Il sera mon directeur de campagne et mon Premier ministre », avait-il déclaré, aux côtés de son allié. Ce dernier ne peut briguer lui-même la fonction suprême, une décision de justice l’ayant rendu inéligible. Les deux hommes présentent leur projet comme une candidature à deux têtes.

Lalanne, 68 ans, doit lancer sa campagne ce vendredi à Paris, au théâtre Galabru dans le 18e arrondissement, sous la bannière du mouvement citoyen France Libre. Son communiqué promet une « annonce surprise » lors de cette soirée, sans en préciser la nature.

Un allié plusieurs fois condamné

Le nom de Dieudonné est associé au parcours politique de Lalanne depuis plusieurs années. Les deux hommes s’étaient déjà présentés ensemble aux élections européennes de 2024 sous l’étiquette France Libre, recueillant 0,04 % des suffrages. Lors des législatives qui ont suivi la même année, leur liste dans une circonscription de Guadeloupe n’avait rassemblé que 0,59 % des voix.

L’humoriste a fait l’objet de multiples condamnations judiciaires, notamment pour provocation à la haine raciale, diffamation et négationnisme. Le Conseil d’État lui a interdit de se présenter à une élection jusqu’en octobre 2026, à la suite d’un défaut de dépôt de comptes de campagne — une échéance antérieure au premier tour de la présidentielle, prévu en avril 2027.

Un obstacle commun : les parrainages

Avant d’espérer nommer qui que ce soit à Matignon, Lalanne devra franchir l’étape des 500 parrainages d’élus exigés de tout candidat à l’Élysée. Son site de campagne sollicite déjà les maires susceptibles de le soutenir. Le candidat défend un projet centré sur le retrait de la France des structures européennes et atlantiques, un changement de monnaie et davantage de consultations directes des citoyens. Il souhaite également abroger plusieurs textes de loi qu’il juge trop restrictifs pour la liberté d’expression.

Lalanne avait déjà tenté une incursion en politique locale en 2026, en cherchant à se présenter aux municipales de Lyon sur une liste d’extrême droite. Sa candidature avait été refusée par la préfète du Rhône en raison de son inéligibilité. Aux élections européennes de 2019, sous une autre bannière, il avait obtenu 0,54 % des voix — son meilleur score électoral à ce jour, loin cependant du seuil de représentation parlementaire.