France : une influenceuse retrouvée morte dans le Gard, une enquête pour assassinat ouverte

Des rangs de vignes de Saint-Gilles, dans le Gard, ont livré un corps sans vie le 12 août 2026, découvert au petit matin par un ouvrier agricole venu prendre son poste. Le parquet de Nîmes a aussitôt saisi la gendarmerie et ouvert une enquête pour assassinat.

Une victime identifiée comme influenceuse

La dépouille, retrouvée partiellement brûlée, est celle d’une femme selon les toutes premières observations menées sur place. Six jours plus tard, France 3 Occitanie a pu obtenir, de son côté, la confirmation qu’il s’agirait d’une influenceuse originaire de Nîmes, âgée de 29 ans et suivie par plusieurs centaines de milliers d’abonnés. Son nom circule largement sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, sans toutefois avoir été validé par les autorités judiciaires, qui attendent les résultats des analyses génétiques pratiquées sur le corps pour trancher définitivement.

Sur place, la procureure de la République, Cécile Gensac, indique qu’un représentant du parquet s’est déplacé sans délai afin d’encadrer les relevés effectués sur la scène. Deux unités de gendarmerie ont été chargées conjointement du dossier : le groupement départemental du Gard et la section de recherches de Nîmes, une mobilisation à la mesure de la gravité retenue par le parquet pour ces faits.

Le témoignage de la sœur

C’est en direct sur TikTok, le 17 août, qu’une femme se disant sœur de la victime a livré des éléments sur ses derniers instants connus. Elle a dit qu’elle sortait un soir, elle n’est jamais rentrée, a-t-elle raconté à l’antenne, précisant que le corps avait été localisé le mercredi matin à Saint-Gilles. Elle a formulé le vœu que son meurtrier soit retrouvé. D’autres voix se sont jointes à ces révélations, dont celle d’un voisin de la victime présumée, sans qu’aucune ne dispose d’une autorité officielle pour confirmer son identité.

Une commune sous tension

Saint-Gilles, ville de près de 15 000 habitants à une vingtaine de kilomètres de Nîmes, traverse un été agité sur le plan sécuritaire : le secteur nîmois a récemment vu dix suspects interpellés pour un règlement de comptes mortel commis dans la garrigue. Le Gard fait par ailleurs face depuis plusieurs jours à des incendies actifs à Nîmes, Poulx et Roquemaure, sollicitant en parallèle les moyens des services de secours locaux.

Aucun suspect n’a été désigné publiquement, et le parquet n’a communiqué sur aucun mobile à ce stade. Les gendarmes continuent leurs investigations pour reconstituer les circonstances du décès et établir formellement l’identité de la victime.