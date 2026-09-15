« Je ne me marierai jamais » : Tyler Perry révèle la vraie raison de son choix

Tyler Perry exclut désormais tout mariage futur. Sur le plateau du Jennifer Hudson Show, lundi 14 septembre, le réalisateur américain a répondu d’un « Nope » sec à la question de l’animatrice, avant de détailler les raisons de ce refus.

Une réponse tranchée sur un plateau télé

Interrogé directement par Jennifer Hudson sur une possible union, l’homme de 57 ans n’a laissé aucune place au doute. Il a ensuite justifié sa position par une crainte précise, celle des conséquences financières d’une séparation légale. « Ce n’est pas le mariage qui me dérange, c’est le divorce », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par plusieurs médias américains dont TheWill et Billionaires Africa. Il a ajouté : « Tous ceux que j’ai connus qui réussissaient bien et ont fait faillite, c’était à cause d’un divorce. Donc je suis bien mieux libre. »

Ces déclarations surviennent quelques jours après la sortie de son nouveau long-métrage, Why Did I Get Married Again?, disponible sur Netflix. Le paradoxe n’échappe à personne : voilà un cinéaste bâtissant depuis 2007 toute une franchise sur les tourments du mariage, qui affirme lui-même vouloir s’en tenir éloigné. Selon des informations relayées par plusieurs titres américains, Tyler Perry envisagerait par ailleurs de s’installer à Porto Rico début 2027 avec son fils, pour lever le pied sur son emploi du temps professionnel.

Un homme jamais marié malgré une longue relation

Tyler Perry n’a jamais été marié. Sa relation la plus médiatisée reste celle entretenue pendant environ onze ans avec le mannequin éthiopien Gelila Bekele, rencontrée en 2007 lors d’un concert de Prince. Le couple s’est séparé fin 2020, sans jamais officialiser d’union légale. Ils partagent la garde de leur fils Aman, né en 2014 et aujourd’hui âgé de 11 ans. Le réalisateur avait alors évoqué sur les réseaux sociaux une période de remise en question personnelle, se décrivant comme célibataire et déterminé à rester un bon père.

Une figure incontournable du cinéma afro-américain

Né à La Nouvelle-Orléans en 1969, Tyler Perry s’est imposé comme l’un des créateurs les plus puissants de Hollywood grâce à des productions centrées sur les réalités familiales et sentimentales des communautés noires américaines. Le personnage de Madea, qu’il incarne lui-même, a marqué des générations de spectateurs et généré des centaines de millions de dollars de recettes. Fondateur de Tyler Perry Studios à Atlanta, premier studio de cinéma appartenant à un homme noir aux États-Unis, il représente un symbole d’indépendance économique et créative dans une industrie longtemps dominée par les grands studios traditionnels. Son parcours, parti d’une enfance marquée par la pauvreté et la violence domestique, en fait une référence pour de nombreux artistes afro-américains cherchant à conserver le contrôle total de leurs œuvres. C’est dans ce contexte de succès construit sur des décennies de travail que ses propos sur le mariage prennent un relief particulier.

Le cinéaste, dont la fortune est estimée à plus d’un milliard de dollars selon Forbes, place donc la protection de son patrimoine au centre de ses choix personnels, sans pour autant renier sa croyance en l’amour et la vie de couple.