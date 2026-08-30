Gouvernance locale au Bénin : La participation citoyenne et la culture comme moteurs de développement

Au Bénin, la décentralisation est entrée dans une phase de maturité qui exige un changement de paradigme fondamental. Il ne s’agit plus seulement d’administrer des territoires ou d’exécuter des transferts de compétences, mais de bâtir une gouvernance de proximité résolument inclusive. Pour les élus locaux et communaux, la recherche constante de la participation de tous les citoyens n’est plus une simple option consultative. Elle constitue une obligation politique, morale et stratégique pour impulser le développement à la base.

La réussite d’un mandat communal repose avant tout sur l’adhésion populaire. Aucune politique locale ne peut prétendre à l’efficacité si elle entretient des formes d’exclusion ou marginalise certaines couches de la population. Maires, conseillers communaux et chefs de village doivent impérativement créer des espaces de dialogue permanent, favorisant la co-construction des projets de territoire.

L’implication des jeunes, des femmes, des personnes handicapées, des artisans et des autorités traditionnelles dans la planification et le suivi des budgets participatifs garantit l’équité et la transparence. Lorsque les citoyens constatent que leurs préoccupations réelles sont prises en compte dans le plan de développement communal (PDC), la collecte des taxes locales s’améliore, l’incivisme recule et la solidarité communautaire se renforce. La véritable légitimité de l’élu local se mesure ainsi à sa capacité à rassembler chaque composante de sa collectivité sans discrimination.

Le tourisme et la culture : des leviers économiques peu exploités

Pour financer cette dynamique participative et générer de la richesse locale, les communes béninoises disposent d’un gisement d’opportunités sous-exploité : la valeur intrinsèque de leur patrimoine culturel et touristique. Chaque territoire de notre pays recèle des trésors matériels et immatériels, des savoir-faire ancestraux, des édifices historiques, des festivals uniques et des sites naturels exceptionnels.

Au lieu de tout attendre des transferts financiers de l’État central, les administrations communales doivent ériger la valorisation culturelle en axe prioritaire de leur stratégie économique :aménagement et valorisation des sites, soutien aux industries créatives et développement de l’économie circulaire.

Il s’agit de transformer les forêts sacrées, les palais royaux, les cours d’eau et les monuments historiques en circuits touristiques attractifs et sécurisés, structurer les festivals locaux, valoriser l’artisanat d’art et offrir un cadre professionnel aux artistes et acteurs culturels de la région et faire bénéficier directement les populations riveraines des retombées du tourisme (hébergement chez l’habitant, restauration locale, guidage touristique).

L’alliance étroite entre la participation citoyenne et la promotion du patrimoine crée un cercle vertueux. En impliquant directement les habitants dans la préservation de leur mémoire collective et dans la gestion des projets touristiques, les élus renforcent le sentiment d’appartenance et l’amour du terroir. Le citoyen devient alors le premier ambassadeur et le premier protecteur des richesses de sa commune.

En somme, l’avenir des collectivités territoriales béninoises dépend de la capacité de leurs dirigeants à rompre avec la gestion solitaire du pouvoir. En faisant du principe du « ne laisser personne de côté » le socle de leur action, et en exploitant le formidable levier de développement que représentent la culture et le tourisme, les élus locaux disposent des armes nécessaires pour transformer leurs territoires en d’authentiques pôles de prospérité inclusive et durable.