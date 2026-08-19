Harry et Meghan Markle : les motifs derrière leur retour surprise en Angleterre

Prince Harry et Meghan Markle quittent la Californie pour s’installer au Royaume-Uni dès la rentrée scolaire de septembre. Leurs deux enfants, Archie et Lilibet, âgés de sept et cinq ans, sont déjà inscrits dans un établissement scolaire britannique, selon plusieurs médias américains dont People et le New York Times.

Le couple s’installera dans une résidence privée en dehors de Londres, sans reprendre de fonctions royales officielles. Il conservera sa propriété de Montecito, en Californie, ainsi qu’une maison au Portugal.

Un roi informé quelques jours avant l’annonce

Charles III n’a été mis au courant du projet que dimanche 16 août, soit trois jours avant que la nouvelle ne circule dans la presse britannique. Le sujet n’avait pas été abordé lors de la visite familiale de juillet, lorsque le roi et la reine Camilla avaient reçu le couple et leurs enfants à Highgrove House, dans le Gloucestershire.

Cette rencontre marquait la première réunion complète de la famille depuis plus de quatre ans. Selon CNN, le souverain accueillerait favorablement l’occasion de voir plus souvent son fils et ses petits-enfants à titre privé. Le palais aurait précisé qu’aucun changement ne serait apporté au statut de Harry et Meghan, toujours considérés comme membres non actifs de la famille royale.

La sécurité, sujet de discussion depuis plusieurs années

Le dossier de la protection policière du couple lors de ses séjours britanniques resterait sensible. Selon People, aucune réévaluation des risques n’aurait été menée depuis six ans malgré des demandes répétées du côté de Harry, qui jugerait la situation désormais suffisamment stable pour y installer sa famille. Un porte-parole du couple a refusé de commenter les questions liées à la sécurité, toujours selon People.

Le cadre professionnel du couple aux États-Unis

Le retour intervient alors que le partenariat entre Archewell Productions, la société de production du couple, et Netflix a été revu à la baisse ces derniers mois, passant à un simple accord de premier regard. La plateforme se serait également retirée du partenariat avec la marque de mode de vie As Ever, lancée par Meghan.

Une source proche de Netflix, citée par Variety, aurait résumé la situation en interne par ces mots : « C’est fini. » L’émission culinaire du couple, With Love, Meghan, ne devrait pas connaître de troisième saison après une baisse d’audience au second semestre 2025.

Harry et Meghan avaient quitté le Royaume-Uni en 2020, après avoir annoncé leur retrait des fonctions royales de premier plan. Ce départ, connu sous le nom de « Megxit », avait suivi plusieurs mois de tensions publiques avec le reste de la famille royale, exacerbées par la publication des mémoires de Harry, Spare, en 2023. Le couple avait résidé à Frogmore Cottage, sur le domaine royal de Windsor, avant d’être prié de quitter les lieux définitivement par Charles III en 2023.