Iran : Mike Pence appelle Washington et Israël à « finir le travail »

Mike Pence a demandé lundi le déclenchement de nouvelles frappes américaines et israéliennes contre l’Iran. L’ancien vice-président américain s’exprimait sur Fox News, quelques heures après l’annonce par Donald Trump de la reprise de négociations avec Téhéran.

Un appel à intensifier les frappes militaires

Selon Pence, le moment est venu pour le président des États-Unis de déchaîner les forces armées américaines. Il a précisé que ces forces devraient viser les sites nucléaires iraniens encore debout et réduire la capacité de Téhéran à projeter sa puissance, aussi bien dans le détroit d’Ormuz que dans l’ensemble de la région. L’ancien colistier de Trump a également exhorté l’armée américaine et son allié israélien à achever leur offensive contre le régime des mollahs, évoquant la nécessité de finir le travail.

Cette sortie intervient alors que le conflit américano-iranien, déclenché en février dernier sous le nom d’opération Epic Fury, entre dans son sixième mois. Les frappes ont déjà entraîné la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei ainsi que d’autres hauts responsables du régime, sans pour autant mettre fin aux hostilités : l’Iran a multiplié depuis les représailles contre Israël et plusieurs pays voisins du Golfe.

Trump privilégie pour l’instant la voie diplomatique

Pence a formulé ses déclarations un jour après que Trump a évoqué un accord de paix imminent avec Téhéran. Le président américain avait par ailleurs affirmé être prêt à lancer la plus grande attaque depuis la Seconde Guerre mondiale, avant de suspendre ce projet sous la pression de plusieurs pays du Moyen-Orient — une version que les dirigeants iraniens ont aussitôt contestée.

Un sondage Fox News réalisé entre le 17 et le 20 juillet montre que 48 % des personnes interrogées estiment qu’aucun accord durable ne sera jamais trouvé entre les deux pays, tandis que 25 % pensent que le conflit se conclura par un compromis jugé défavorable à Washington. Pence s’est dit plus optimiste que ces chiffres, tout en réaffirmant son soutien à la ligne dure adoptée par Trump depuis le déclenchement des hostilités.

Une rhétorique ancrée dans quatre décennies de tensions

L’ancien vice-président a rappelé que les tensions entre Washington et Téhéran remontent à la prise d’otages de l’ambassade américaine en 1979, lorsque des étudiants iraniens avaient détenu plus de cinquante diplomates américains pendant 444 jours. Cet événement reste, encore aujourd’hui, l’un des points de référence les plus cités par les faucons républicains pour justifier une ligne dure envers Téhéran, 47 ans après les faits.

Pence a par ailleurs comparé le régime iranien à un serpent à plusieurs têtes, en référence à son réseau de milices alliées dans la région. Il a estimé qu’une stratégie purement défensive ne suffirait plus à contenir cette influence, plaidant pour des frappes ciblant directement les centres de commandement du régime plutôt qu’un simple confinement diplomatique.