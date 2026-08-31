Israël arme la Grèce face à la Turquie avec un bouclier antiaérien à 3,1 milliards d'euros

Israël et la Grèce ont officialisé lundi à Tel-Aviv leur plus grand contrat de défense commun, un système antiaérien multicouche baptisé « Achilles Shield », d’une valeur dépassant 10 milliards de shekels (environ 3,1 milliards d’euros). Le ministère israélien de la Défense a confirmé la signature dans un communiqué publié le même jour. Un accord complémentaire, portant sur la vente de systèmes anti-drones « Drone Dome » pour 26 millions d’euros, a été paraphé en parallèle.

Négocié pendant trois ans, cet accord devient le plus important contrat d’exportation de l’histoire de l’industrie de défense israélienne, dépassant la vente du système antimissile Arrow 3 à l’**Allemagne** en 2023, estimée à 3,5 milliards de dollars.

Un dispositif à trois niveaux piloté par intelligence artificielle

Plutôt qu’un simple empilement d’équipements, Achilles Shield fonctionnera comme un réseau intégré : un centre national de commandement doté de capacités d’intelligence artificielle coordonnera l’ensemble des tirs et croisera les données radar de chaque système. Rafael Advanced Defense Systems en assurera la colonne vertébrale, avec ses intercepteurs David’s Sling capables d’abattre roquettes lourdes et missiles balistiques. La couche basse altitude reviendra aux batteries mobiles SPYDER, conçues pour neutraliser drones et véhicules aériens sans pilote. Israel Aerospace Industries complète l’édifice avec le système Barak MX, dernier rempart contre aéronefs et missiles.

Des îles touristiques sous protection, l’industrie grecque associée

Le déploiement ne se limitera pas au continent : des batteries SPYDER seront installées sur plusieurs îles grecques, dont certaines destinations très fréquentées par les touristes israéliens. Athènes n’entend pas se contenter d’importer la technologie : environ 700 millions d’euros du montant total du contrat reviendront à des entreprises grecques, associées comme sous-traitantes de Rafael et d’IAI dans la fabrication et l’intégration des systèmes.

Un rapprochement dicté par la méfiance envers Ankara

Ce contrat survient alors que les relations entre la Turquie d’un côté, et la Grèce et Israël de l’autre, restent marquées par une méfiance durable. Malgré un dégel diplomatique affiché entre Athènes et Ankara depuis février 2026, la Turquie continue de contester la souveraineté grecque en mer Égée, multipliant avis de navigation et violations d’espace aérien, tandis que la doctrine expansionniste dite de la « Patrie bleue » reste enseignée dans les écoles turques.

Côté israélo-turc, la relation s’est nettement durcie en 2026 : une attaque armée a visé le consulat général d’Israël à Istanbul en avril, et Tel-Aviv considère désormais Ankara, aux côtés de Téhéran, comme une menace stratégique de premier plan. Cette double tension pousse Israël à renforcer sa coopération sécuritaire avec la Grèce et Chypre, qui partagent les mêmes préoccupations face à la posture turque en Méditerranée orientale.

La Grèce, qui consacre près de 3,5 % de son PIB à la défense — une proportion supérieure à celle de nombreux alliés au sein de l’OTAN — mise sur ce bouclier pour compléter ses batteries Patriot américaines déjà en service. Le système complet doit devenir pleinement opérationnel dans un délai de 35 mois.