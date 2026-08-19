Kanye West veut rencontrer Poutine à l'occasion de son concert en Russie

Kanye West se produira les 10 et 11 octobre à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, et souhaiterait profiter de ce séjour pour rencontrer Vladimir Poutine. Il n’a jamais joué en solo dans le pays, où il ne s’était rendu jusqu’ici qu’à titre privé, en juin 2024.

Un souhait ancien selon les organisateurs

Selon Anna Subcheva, directrice de l’agence Say Agency chargée d’organiser les deux dates, l’artiste nourrirait ce projet depuis longtemps et se dirait admiratif du chef d’État russe. Svetlana Zhurova, première vice-présidente du comité des Affaires internationales de la Douma, a réagi à ces informations en déclarant que une telle rencontre resterait hypothétiquement possible. Selon elle, la concrétisation dépendrait principalement de la concordance entre l’emploi du temps du président russe et celui de l’artiste, ainsi que de contraintes de sécurité et d’exigences sanitaires propres aux rencontres présidentielles.

Une salle déjà complète côté VIP

La venue de Kanye West marquerait une première depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022 : il deviendrait la première grande vedette occidentale à se produire en Russie depuis cette date. La Gazprom Arena, d’une capacité proche de 80 000 places, affiche des tarifs allant de 9 000 à 160 000 roubles, soit environ 106 à 1 880 dollars pour les places VIP. Ces dernières se sont écoulées en quelques heures après leur mise en vente.

Ces dates russes surviennent après une série d’annulations en Europe. Le rappeur a été privé de plusieurs scènes cette année, notamment en France, en Pologne, en République tchèque et au Royaume-Uni, où sa présence au Wireless Festival avait été retirée. Ces décisions font suite à des propos jugés antisémites tenus par l’artiste, dont des éloges envers Adolf Hitler et l’usage répété d’une imagerie nazie. West s’en est excusé en janvier, invoquant une lésion cérébrale non diagnostiquée ainsi qu’un trouble bipolaire non traité.

Un projet similaire resté sans suite en 2022

Ce n’est pas la première fois que le nom de Kanye West est associé à celui de Vladimir Poutine. En janvier 2022, le magazine Billboard avait révélé un projet de voyage à Moscou, où le rappeur envisageait d’organiser des concerts de son chœur gospel Sunday Service et d’y inviter le président russe. Ce plan n’avait jamais abouti : le Kremlin avait rejeté la proposition par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov, et le déclenchement du conflit ukrainien, quelques semaines plus tard, avait définitivement enterré le projet.

Cette fois, les concerts d’octobre sont bel et bien programmés, avec une billetterie déjà ouverte et un lieu confirmé. Le musicien Andre Troutman, collaborateur régulier de l’artiste, doit également faire le déplacement à ses côtés.