Karim Benzema quitte Al-Hilal après seulement six mois, son avenir en suspens

Karim Benzema n’est plus lié à Al-Hilal. Une rupture de contrat entre le club saoudien et l’attaquant français a été actée ce dimanche, six mois seulement après son arrivée.

Une rupture actée après plusieurs semaines de tensions

L’attaquant de 38 ans avait rejoint Al-Hilal en janvier 2026 en provenance de son rival Al-Ittihad, dans le cadre d’un transfert qui avait suscité un vif intérêt sur la scène saoudienne. Mais la relation s’est rapidement dégradée avec l’entraîneur italien Simone Inzaghi, qui ne comptait plus sur lui dans son dispositif offensif. Le tournant serait survenu le 14 août, lors du match d’ouverture de la saison face à Al-Faisaly : après avoir marqué sur penalty, Benzema avait été remplacé à la 70e minute par le jeune Kader Meïté, une sortie mal digérée par l’ancien Madrilène. Selon le journal espagnol AS, confirmé par L’Équipe, un bras de fer s’en était suivi entre le joueur et sa direction, avant que les deux parties ne parviennent finalement à s’entendre sur les modalités de son départ.

Dans son communiqué, Al-Hilal a salué son professionnalisme, son engagement et son esprit de leadership, ainsi que ses contributions sur le terrain et en dehors. Sur son compte X, Benzema a de son côté évoqué un chapitre qui se referme, en adressant sa gratitude à ses coéquipiers, au staff et aux supporters du club.

Un départ facilité par l’arrivée d’un nouvel attaquant

La séparation intervient au moment même où Al-Hilal officialisait la signature de l’attaquant anglais Ollie Watkins, transféré en provenance d’Aston Villa pour environ 60 millions d’euros. Le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé que le contrat de Benzema avait été rompu avec effet immédiat, précisant que le club saoudien cherchait à faire de la place dans son secteur offensif, où évoluent déjà Crysencio Summerville et Darwin Núñez, prêté par Liverpool.

Sur le plan strictement sportif, le bilan de Benzema à Al-Hilal reste modeste au regard de son statut : seulement 16 apparitions, pour 10 buts et 5 passes décisives. Un total à mettre en perspective avec son passage à Al-Ittihad, où il avait conduit le club à un premier doublé championnat-Coupe du Roi de son histoire, deux ans et demi durant lesquels il avait inscrit 16 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues lors de sa dernière saison.

Retraite ou nouveau défi saoudien

Le lauréat du Ballon d’Or 2022, fort de 354 buts marqués sous le maillot du Real Madrid au cours de ses quatorze années passées dans la capitale espagnole, n’exclut pas de rester actif. Selon Fabrizio Romano, Benzema doit rapidement communiquer sa décision concernant son avenir, les deux options envisagées étant la retraite ou la signature dans un autre club saoudien. Un retour en Europe serait en revanche définitivement écarté.

Plusieurs pistes circulent déjà : la MLS américaine, un possible retour à Al-Ittihad, ou encore un intérêt du club saoudien Al-Shabab. Avec 97 sélections et 37 buts en équipe de France, Benzema demeure l’un des joueurs les plus décorés du football français, fort notamment de cinq titres de Ligue des champions remportés avec le Real Madrid.