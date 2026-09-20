CAN 2027 : une interview de 2018 pourrait écarter Zacharie Boucher de la compétition

Convoqué pour la toute première fois avec Madagascar, Zacharie Boucher n’a finalement pas pu faire ses débuts internationaux. Le gardien de Troyes, âgé de 34 ans, avait été retenu par le sélectionneur Corentin Martins pour les deux premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2027, face au Nigeria et à la Tanzanie. Une convocation de courte durée : la Fédération malgache de football (FMF) l’a retiré de sa liste quelques jours plus tard.

En cause, une interview accordée en 2018, alors que Boucher évoluait à l’AJ Auxerre. Le portier y fermait catégoriquement la porte à une sélection malgache : « Je suis Français, je n’ai jamais été Malgache. […] Si le sélectionneur m’appelle, c’est non. Je ne suis pas Malgache. Le maillot de l’équipe de France est important pour moi. »

Ces propos, restés dans l’ombre pendant huit ans, ont resurgi dès l’annonce de sa convocation, provoquant une vive polémique chez les supporters malgaches. Dans son communiqué, la FMF explique que le sélectionneur a pris connaissance de ces propos après une réunion interne, et qu’au terme de discussions entre les parties concernées, le choix a été fait d’écarter le gardien pour cette seule échéance.

Un rejet limité dans le temps… pour l’instant

La décision de la FMF ne porte, à ce stade, que sur le rassemblement de septembre. Rien dans le communiqué officiel n’indique que Boucher est banni de la sélection sur le long terme, ni que la Fédération renonce définitivement à lui pour la suite des qualifications ou pour la CAN 2027 elle-même.

Mais l’histoire récente du football africain offre un précédent qui incite à la prudence. Le défenseur français Issa Diop, né de père sénégalais et de mère marocaine, avait pendant des années privilégié l’équipe de France, jusqu’à déclarer que choisir un autre pays relèverait de « l’hypocrisie ». N’ayant jamais été appelé chez les Bleus A, il s’est ensuite heurté à une fin de non-recevoir lorsqu’il a semblé vouloir se tourner vers ses pays d’origine : le sélectionneur marocain Walid Regragui a explicitement tiré un trait sur lui, tandis que le Sénégal ne l’a pas non plus intégré.

Le cas Boucher n’est pas identique — il n’a, à la différence de Diop, jamais été retenu par l’équipe de France, même chez les jeunes — mais il montre qu’une fédération africaine peut refuser durablement de faire appel à un joueur ayant, par le passé, clairement snobé la sélection. Reste à savoir si la FMF choisira d’ouvrir à nouveau la porte à Boucher pour les prochaines échéances, ou si cet épisode marque la fin prématurée de son aventure internationale avec les Barea.