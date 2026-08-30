Lac d'Annecy : un nageur de 25 ans se noie à Veyrier-du-Lac, un an après un premier drame au même endroit

Une opération de secours s’est soldée par un décès samedi 29 août sur la plage de la Brune, à Veyrier-du-Lac, au bord du lac d’Annecy. La victime, un homme de 25 ans parti se baigner, a été localisée à une trentaine de mètres du rivage, à environ 10 mètres sous la surface, dans un secteur non couvert par la surveillance des maîtres-nageurs.

Alertés en milieu d’après-midi, les secours ont mobilisé un dispositif important pour retrouver le baigneur porté disparu. Les surveillants de baignade sont parvenus à extraire son corps de l’eau et à le ramener sur la rive, mais l’homme ne présentait déjà plus d’activité cardiaque. Malgré les manœuvres de secours engagées immédiatement, il n’a pas pu être ranimé, rapporte ici.fr.

Un précédent similaire un an plus tôt

La plage de la Brune avait déjà connu un drame comparable. Le 5 juillet 2025, un autre homme de 25 ans y avait trouvé la mort dans des circonstances différentes : il naviguait en pédalo avec sa compagne lorsqu’il s’était jeté à l’eau pour se rafraîchir, avant de disparaître sous la surface. Des plongeurs des sapeurs-pompiers avaient fini par retrouver sa dépouille près de 30 mètres plus bas, après que sa compagne, paniquée de ne plus le voir réapparaître, avait donné l’alerte.

Si le mode de mise à l’eau diffère — plongeon depuis une embarcation d’un côté, entrée directe par la rive de l’autre —, les deux victimes partagent le même âge, la même période estivale et le même tronçon de rivage.

Une accumulation de noyades sur le plan d’eau

Ce décès porte à plusieurs le nombre de noyades survenues sur le lac depuis le début de la saison 2026. Le 23 juin déjà, deux hommes de 23 ans avaient péri noyés le même jour, l’un du côté des Marquisats, l’autre à Sevrier, dans deux interventions séparées. Début août, un homme d’une trentaine d’années avait disparu entre Veyrier-du-Lac et Annecy ; Radio Mont Blanc évoquait alors la cinquième noyade depuis le début de l’été sur ce site.

Ce constat rejoint une tendance observée à l’échelle nationale. D’après une enquête de Santé publique France portant sur la saison estivale 2025, près de 9 accidents de noyade sur 10 surviennent en dehors des piscines, dans des milieux naturels comme les lacs, cours d’eau ou zones côtières. Plus de mille cas de ce type avaient été comptabilisés entre juin et août de cette année-là.

Des zones surveillées mais des baignades hors périmètre

Bien que certaines plages du lac d’Annecy bénéficient d’une surveillance par des maîtres-nageurs en saison, un grand nombre des noyades constatées ces dernières années se sont produites hors de ces secteurs protégés, souvent lors de sauts depuis un bateau ou d’une nage éloignée du bord. Après la double noyade de juin aux Marquisats et à Sevrier, la gendarmerie de Haute-Savoie avait organisé une opération de prévention sur la plage d’Albigny pour rappeler les règles de sécurité en milieu aquatique. Les circonstances exactes du décès du 29 août font l’objet d’une enquête.