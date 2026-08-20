Le Conquet : la chute du vacancier dans le port repérée grâce à l'alerte d'un enfant de 5 ans

Un enfant de 5 ans a permis de repérer la chute d’un vacancier dans le port du Conquet, mercredi 19 août, en fin d’après-midi. La victime, originaire de Niort et âgée de 61 ans, séjournait dans le Finistère au moment des faits.

Un accident survenu en pêchant sur le quai

L’homme se trouvait au bout du port, en train de pêcher, lorsqu’il a manqué un barreau de l’échelle utilisée pour remonter sur le quai. Sa chute, haute de plusieurs mètres, a produit un bruit suffisant pour attirer l’attention d’un enfant présent à proximité, qui a immédiatement prévenu des adultes. « Il semblerait que l’homme qui pêchait a raté un barreau de l’échelle qui permet de remonter sur le quai tout au bout du port », a détaillé le maire du Conquet, Jean-Luc Milin. La victime, touchée au niveau du bassin, n’a jamais perdu connaissance pendant que les secours s’organisaient sur place.

Une prise en charge héliportée jusqu’à Brest

Face à la configuration du lieu, les pompiers ont opté pour un hélitreuillage plutôt qu’une évacuation terrestre classique. L’homme a ensuite été transporté par les airs jusqu’au centre hospitalier de la Cavale-Blanche, dans l’agglomération de Brest, où il a été admis en fin de journée.

Un littoral marqué par plusieurs incidents cette année

Le port du Conquet sert de point d’embarquement vers Ouessant et Molène et reste, selon l’office de tourisme régional, le deuxième port français pour la pêche aux crustacés. Cette double vocation, touristique et professionnelle, expose régulièrement ses quais à une forte fréquentation en période estivale.

La commune a connu plusieurs faits similaires cette année : une noyade double lors d’une sortie de longe-côte sur la plage des Blancs Sablons en mai, puis le décès d’un octogénaire tombé de son voilier près de la pointe de Kermorvan en juillet.

L’hélitreuillage reste une manœuvre fréquente sur cette portion de côte, la base héliportée de la Marine nationale à Lanvéoc intervenant régulièrement en mer d’Iroise pour ce type de sauvetage. L’état de santé actuel du vacancier n’a pas été communiqué.