Le FC Barcelone mène le Rayo Vallecano après avoir encaissé son premier but de la saison

Sergio Camello a ouvert le score pour le Rayo Vallecano à la 12e minute face au FC Barcelone, lundi soir au Camp Nou, lors de la 3e journée de Liga. L’attaquant du Rayo a repris un centre en retrait après une percée côté gauche, ajustant le gardien Joan Garcia d’une frappe croisée.

Une série stoppée après deux journées

Ce but représente le premier encaissé par le Barça cette saison en championnat, après deux matchs disputés sans concéder le moindre but. Les Catalans avaient débuté leur exercice 2026-2027 par une victoire 0-3 à Majorque, puis s’étaient imposés 5-0 à Elche, portant leur total à sept buts marqués sans en encaisser un seul avant la réception du Rayo.

La réplique blaugrana n’a pas tardé. Raphinha a égalisé à la 19e minute, avant que Lamine Yamal ne redonne l’avantage au Barça deux minutes plus tard seulement, à la 21e. L’international espagnol a repris un ballon repoussé après une tentative avortée de Dani Olmo, consécutive à une percée offensive côté droit signée Anthony Gordon.

Nette domination barcelonaise malgré le but concédé

À la 32e minute, le Barça mène 2-1 et contrôle largement le ballon, avec 81 % de possession contre 19 % pour le Rayo. Les hommes de Hansi Flick ont tenté sept frappes, dont deux cadrées, contre deux tentatives pour les Madrilènes. Le club catalan a également obtenu six corners, contre un seul pour son adversaire.

Le Rayo Vallecano, privé de plusieurs joueurs pour cette rencontre, aborde ce déplacement affaibli. Le gardien titulaire Augusto Batalla et le meneur de jeu Isi Palazón manquaient à l’appel, tout comme le défenseur Luiz Felipe et Marash Kumbulla, incertain jusqu’au coup d’envoi. Une équipe pourtant capable de créer la surprise sur cette pelouse : le Rayo n’avait plus marqué au Camp Nou depuis quatre visites consécutives, une série qui remontait à août 2022.

Un rapport de force favorable au Barça ces dernières saisons

Sur les 23 dernières confrontations entre les deux clubs, le bilan penche largement en faveur du Barça, avec 17 victoires contre seulement trois pour le Rayo Vallecano et trois matchs nuls. Le précédent duel entre les deux formations, disputé le 22 mars 2026 en Liga, s’était soldé par une courte victoire catalane 1-0, sur un but de tête de Ronald Araújo.

Yamal aborde cette rencontre en pleine forme offensive, avec déjà 17 tirs tentés sur les deux premières journées de Liga. Sa réalisation de la 21e minute confirme cette dynamique, alors que le jeune ailier avait également participé à la construction du deuxième but grâce à un mouvement collectif initié par Gordon, recrue estivale du club catalan.