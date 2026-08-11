Real Madrid : Mbappé et Diomandé absents pour le match contre le Deportivo La Corogne

Kylian Mbappé et Yann Diomandé ne figurent pas sur la feuille de match du Real Madrid pour la rencontre de mercredi 12 août 2026 face au Deportivo La Corogne. L’entraîneur José Mourinho a communiqué sa liste des vingt joueurs retenus pour ce déplacement en Galice, dans le cadre de la préparation estivale du club.

Les deux internationaux, tout juste remis au travail collectif après leur reprise lundi à Valdebebas, ne seront pas du voyage à Riazor. Mbappé, sacré meilleur buteur du dernier Mondial, avait retrouvé ses coéquipiers après trois semaines de coupure, tandis que Diomandé, arrivé du RB Leipzig la semaine précédente, venait tout juste d’intégrer le groupe après plusieurs séances en individuel. Ce repos ménagé confirme la volonté du staff madrilène de gérer prudemment la charge physique de ses éléments les plus sollicités avant le vrai lancement de la saison.

Une liste dominée par les habitués et quelques jeunes pousses

Pour affronter le club galicien, Mourinho a convoqué les gardiens Lunin et Sergio Mestre. La défense s’articule autour de Huijsen, Trent, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries, Joan Martínez, Mario Rivas et Lamini. Au milieu de terrain, le technicien portugais peut compter sur Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta et Alexis Ciria. Devant, l’animation offensive reposera sur Vini Jr., Endrick, C. Espí, Brahim et Yáñez.

Cette convocation confirme que plusieurs jeunes issus du centre de formation madrilène accompagnent le groupe professionnel durant cette tournée de présaison, une pratique récurrente chez Mourinho depuis son arrivée sur le banc merengue.

Une soirée particulière prévue à Riazor

La rencontre, comptant pour la 81e édition du Trophée Teresa Herrera, débutera mercredi à 21 heures au stade Riazor. Il s’agit du grand retour du club madrilène dans cette compétition, treize ans après sa dernière participation. En 2013, le Real l’avait emporté 4-0, avec notamment un doublé de Kaká. Le club merengue reste d’ailleurs le recordman des victoires étrangères dans ce tournoi, remporté à neuf reprises depuis 1949.

Pour le Deportivo, tout juste remonté en première division espagnole, ce match marque également sa présentation officielle devant son public. La soirée s’annonce d’autant plus particulière qu’une éclipse solaire totale est attendue en Galice quelques minutes avant le coup d’envoi, un phénomène qui devrait attirer des milliers de visiteurs supplémentaires dans la ville.

Selon le club coruñais, les abonnés pourront accéder au stade avec leur carte de saison, tandis que la billetterie générale reste ouverte via les canaux officiels du Deportivo. La rencontre sera diffusée sur Real Madrid TV. Le club madrilène poursuivra ensuite sa préparation face à Schalke 04 samedi, avant d’entamer sa saison de Liga le 22 août contre l’Espanyol de Barcelone.