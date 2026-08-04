Le Real Madrid offre 22 M€ à Vinicius Jr, loin des attentes du joueur

Real Madrid a transmis une proposition de contrat de 22 millions d’euros par saison à Vinicius Junior. Le montant reste en dessous des attentes de l’ailier brésilien, selon des sources proches du dossier citées par ESPN.

Une proposition revue à la hausse

Le club madrilène améliore ainsi sa position par rapport aux précédentes négociations menées lors des deux saisons passées. Vinicius touche actuellement environ 17,5 millions d’euros par an, dans la dernière année de son contrat en cours. La durée de la nouvelle proposition n’a pas été précisée par les sources.

L’écart avec les demandes du joueur reste conséquent. Ses représentants réclameraient un salaire proche de 30 millions d’euros annuels, un montant non confirmé officiellement par le club. D’autres sources évoquent une demande revue à la baisse par le joueur, autour de 20 millions d’euros, après un assouplissement de sa position initiale.

Un contrat jugé déterminant par le joueur

Le clan du joueur considérerait cette prolongation comme le contrat le plus important de sa carrière, selon des sources rapportées par ESPN. Vinicius, âgé de 26 ans, aborderait avec cette négociation le sommet de sa valeur marchande. Le contrat actuel du Brésilien expire en juin 2027. Sans accord trouvé avant la fin de la saison à venir, l’attaquant pourrait quitter le club à l’issue de son contrat et signer un pré-accord avec une autre équipe dès janvier prochain.

Arsenal suit la situation

Arsenal figure parmi les clubs attentifs à ce dossier, sans qu’aucune offre officielle n’ait été transmise au club espagnol à ce jour. Le club londonien aurait déjà manifesté son intérêt par le passé pour l’international brésilien.

Vinicius a repris l’entraînement lundi à Valdebebas après ses vacances postérieures à la Coupe du monde. Il y a passé des examens médicaux avant de retrouver ses coéquipiers sous la direction de José Mourinho, récemment nommé entraîneur du club.

Arrivé de Flamengo en 2018 contre 45 millions d’euros, le joueur a disputé plus de 300 matchs avec le Real Madrid et remporté plusieurs éditions de la Ligue des champions. Son salaire a fortement progressé depuis ses débuts : il percevait environ 3,2 millions d’euros par an lors de la saison 2021-2022. Aucune durée précise n’a été communiquée concernant l’offre actuellement sur la table. Les discussions entre les deux parties devraient se poursuivre dans les prochaines semaines.