Lionel Messi pleure son père Jorge, « Je n'arrive pas à croire que tu es parti »

Lionel Messi a publié un message d’adieu à son père sur les réseaux sociaux ce mercredi 12 août. Le capitaine de la sélection argentine a rendu hommage à Jorge Horacio Messi, décédé le 7 août dernier à Rosario après une longue maladie.

Un message bouleversant sur les réseaux sociaux

L’attaquant de l’Inter Miami a livré un texte personnel dans lequel il évoque les derniers mois passés aux côtés de son père. « Je n’arrive pas à croire que tu es parti », écrit-il, avant d’ajouter avoir gardé espoir de le voir assister à une finale.

Le champion du monde 2022 revient sur la finale que son père pensait avoir perdue aux tirs au but, alors que l’Argentine s’était en réalité inclinée 1-0 après prolongation face à l’Espagne, le 19 juillet dernier, son père étant déjà très affaibli et ne pouvant plus suivre les résultats avec précision. Il confie aussi des regrets sur le temps qui leur a manqué, demandant pourquoi son père n’a « pas tenu bon un peu plus longtemps ». Selon ses mots, les deux hommes se parlaient et se voyaient chaque jour lorsque cela était possible durant cette période.

Le rôle de Jorge Messi dans la carrière de son fils

Dans son hommage, l’octuple Ballon d’Or rappelle que son père l’accompagnait à chaque entraînement dès son plus jeune âge et n’a manqué aucun de ses matchs. Il le décrit comme ayant toujours été « le représentant, l’ami et le conseiller » de sa carrière.

Jorge Messi avait en effet accompagné toute la trajectoire sportive de son fils, du club de Newell’s Old Boys à Rosario jusqu’à son installation en Espagne, au moment où débutait l’aventure avec le FC Barcelone. Il s’était notamment mobilisé, dès les débuts de l’international argentin, pour financer le traitement médical dont le jeune joueur avait besoin en raison d’un trouble de croissance diagnostiqué dans son enfance — un épisode resté peu documenté mais déterminant, puisque c’est ce déficit hormonal qui avait poussé la famille à quitter l’Argentine pour la Catalogne en 2000.

Une annonce déjà relayée par le club de Rosario

Le décès de Jorge Messi, survenu à 68 ans dans une clinique de Rosario, avait été confirmé par le club Newell’s Old Boys peu après sa mort. La Confédération sud-américaine de football avait également présenté ses condoléances à Lionel Messi et à sa famille.

Dans son message, l’attaquant assure vouloir transmettre à ses propres enfants l’éducation reçue de son père. Il conclut son hommage en évoquant l’importance que celui-ci accordait à sa famille et en promettant de perpétuer ses valeurs auprès de sa femme, Antonela Roccuzzo, et de leurs trois fils, Thiago, Mateo et Ciro.