Real Madrid : les confidences de Mourinho sur Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n’a jamais eu besoin qu’on lui apprenne à marquer, confie José Mourinho dans un documentaire diffusé sur Netflix depuis le 11 août. Le technicien portugais y détaille sa méthode pour diriger un vestiaire rempli de stars durant son premier mandat au Real Madrid, entre 2010 et 2013.

Une méthode fondée sur l’organisation, pas l’enseignement

Face à des joueurs du calibre de Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo ou Xabi Alonso, Mourinho explique n’avoir eu que peu de choses à transmettre sur le plan technique. D’après le quotidien Marca, qui a recueilli ses propos, il affirme « avoir très peu de choses à apprendre à chacun d’eux« . Sa mission, précise-t-il, consistait avant tout à intégrer ces individualités dans un système collectif capable de maximiser leurs qualités respectives, tout en conservant une discipline tactique stricte.

Cette rigueur est confirmée par Sami Khedira, ancien milieu de terrain passé par le club madrilène sous les ordres de Mourinho et aujourd’hui membre de son staff. Il compare le rôle du joueur sur le terrain à une extension directe des consignes de l’entraîneur : « tu dois le suivre à 100%, sinon il te tue« , résume-t-il dans le documentaire.

Une relation fragilisée par la gestion du vestiaire

Le film revient également sur les tensions qui ont marqué la fin de ce premier passage madrilène. Selon Khedira, la mise à l’écart progressive du capitaine Iker Casillas a eu des répercussions sur l’ensemble du groupe, Ronaldo compris. Il évoque une ambiance dégradée et une relation rompue entre l’entraîneur portugais et plusieurs cadres de l’effectif, dont Ronaldo et Ramos, décrits comme des éléments essentiels à la cohésion du vestiaire à cette époque.

Un épisode raconté par ailleurs par Luka Modric dans sa biographie illustre cette relation parfois électrique : lors d’un match de Coupe du Roi en 2013, Mourinho aurait vivement reproché à Ronaldo son manque d’investissement défensif, provoquant une altercation sur le terrain puis à la mi-temps au vestiaire.

Un retour au Real Madrid dans un cadre différent

Le documentaire, produit par les réalisateurs de la série consacrée à David Beckham, arrive à un moment particulier : Mourinho a repris les commandes du Real Madrid le 1er juillet dernier, plus d’une décennie après avoir quitté le club en 2013. Il y retrouve un vestiaire composé d’une nouvelle génération de joueurs, avec des enjeux de gestion de stars potentiellement similaires à ceux rencontrés avec Ronaldo et ses coéquipiers.

Entre 2010 et 2013, l’équipe dirigée par Mourinho avait remporté un titre de champion d’Espagne et une Copa del Rey, mettant fin à plusieurs années de domination du FC Barcelone en Liga. Le tournage du documentaire, étalé sur deux ans, comprend également des témoignages de Sir Alex Ferguson, Casillas, John Terry et Zlatan Ibrahimović, retraçant l’ensemble de la carrière de l’entraîneur portugais à travers ses différents clubs.