Mbappé avait prévenu Léon Marchand : le nageur raconte les coulisses de sa nouvelle vie

Léon Marchand assume désormais un statut qui le place parmi les sportifs français les plus importants de sa génération. Le nageur de 24 ans a raconté lundi 31 août sur France Inter comment il tente de gérer cette nouvelle notoriété, après avoir reçu un message de Kylian Mbappé.

Le capitaine des Bleus lui a adressé un message vocal pendant l’émission. Selon le récit de Marchand, Mbappé l’a félicité pour ses deux titres remportés aux Championnats d’Europe de Paris, sur 200 mètres papillon et 400 mètres nage libre, avant de l’interroger sur sa manière de vivre ce changement de statut.

« Je fais comme je peux, je m’améliore », a répondu le Toulousain, qui reconnaît progresser dans sa manière d’appréhender l’exposition médiatique.

Marchand conserve une vie plus discrète aux États-Unis

La notoriété n’a pourtant pas bouleversé toute sa vie. Installé et entraîné aux États-Unis, Marchand explique que son quotidien y reste proche de celui qu’il connaissait avant les Jeux olympiques de Paris 2024.

Il préfère cette situation à celle qu’il connaît lorsqu’il revient en France. Le nageur explique qu’il peut encore sortir normalement, mais qu’il analyse davantage les personnes qui l’entourent, avec la crainte d’être reconnu ou sollicité pour une photographie. « Je préfère quand même être incognito aux États-Unis », a-t-il expliqué sur France Inter, en estimant que cette distance lui permet de conserver davantage de tranquillité.

Cette gestion de la célébrité rappelle les conseils reçus de Mbappé avant les Jeux de Paris. Le footballeur, devenu une star mondiale plusieurs années avant Marchand, l’avait préparé à l’évolution de son quotidien et aux conséquences de cette exposition. Le Parisien rapporte ainsi que le nageur a évoqué un avertissement concernant la perte de spontanéité liée à la notoriété.

Quatre titres olympiques qui ont changé son statut

La dimension prise par Marchand s’explique d’abord par ses performances. Aux Jeux de Paris 2024, il a remporté quatre médailles d’or individuelles sur 400 mètres quatre nages, 200 mètres papillon, 200 mètres brasse et 200 mètres quatre nages. Il est devenu le premier sportif français à décrocher quatre titres olympiques individuels lors d’une même édition des Jeux d’été.

Cette performance l’a installé parmi les figures majeures de l’histoire olympique française. À 22 ans, il avait aussi contribué à faire de Paris 2024 ses Jeux : ses quatre titres représentaient à eux seuls un quart des médailles d’or remportées par la délégation française. Son parcours s’est poursuivi en 2026. Aux Championnats d’Europe disputés à Paris, Marchand a remporté le 200 mètres papillon puis le 400 mètres nage libre, cette dernière victoire étant accompagnée d’un nouveau record de France en 3 min 43 s 14.

Marchand se rapproche du statut de Mbappé

Sur le plan des performances individuelles, Marchand peut désormais être comparé aux plus grands sportifs français. Sa notoriété générale reste toutefois différente de celle de Mbappé, qui bénéficie de l’exposition mondiale du football. Le capitaine français a encore renforcé sa place dans l’histoire en 2026.

Il a inscrit dix buts durant la Coupe du monde et porte son total à 22 réalisations dans la compétition, devenant le meilleur buteur de l’histoire du Mondial. Les deux hommes ne possèdent donc pas encore la même dimension médiatique. Mais Marchand a déjà atteint un niveau historique dans le sport français. Son échange avec Mbappé illustre surtout l’arrivée du nageur dans un cercle très restreint : celui des sportifs dont la performance dépasse leur discipline et transforme durablement leur statut public.