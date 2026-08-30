Mbappé buteur contre Malaga, la réaction d'Ester Expósito enflamme la toile

La réaction d’Ester Expósito dans les tribunes du Santiago Bernabéu a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, ce dimanche 30 août. Filmée en train de célébrer avec enthousiasme le but de Kylian Mbappé, l’actrice espagnole a vu la séquence relayée en quelques minutes seulement, l’attaquant français ayant lui-même cherché son regard dans la foule juste après sa réalisation.

La scène s’est produite avant la mi-temps, lors de la réception de Real Madrid face à Malaga, pour la 3e journée de Liga. D’un contrôle et d’une frappe en une touche de balle, Mbappé a battu le gardien adverse sur un centre de Trent Alexander-Arnold, portant le score à 3-0 pour les Madrilènes.

Un échange de regards capté par les caméras

L’actrice espagnole de 26 ans figurait déjà à l’écran avant le coup d’envoi, au moment de l’entrée des joueurs sur la pelouse. Après la réalisation de Mbappé, la réalisation télévisée est revenue sur elle dans les tribunes, où elle s’est levée pour applaudir sans dissimuler sa joie. Selon plusieurs médias, le joueur du Real Madrid aurait lui-même regardé en direction d’Expósito immédiatement après avoir marqué, avant que les caméras ne la cadrent à leur tour.

Le stade affichait complet pour cette rencontre. Il s’agissait du premier déplacement de Malaga au Bernabéu depuis huit ans, le club andalou évoluant en dehors de l’élite espagnole durant cette période avant son retour cette saison.

Le Real Madrid enchaîne un troisième succès

Sur le plan sportif, la physionomie du match a rapidement tourné à l’avantage madrilène. Après l’ouverture du score de Jude Bellingham et un but contre son camp du gardien de Malaga, la réalisation de Mbappé a porté le score à 3-0, avant qu’Arda Güler ne clôture la marque en fin de rencontre pour fixer le score final à 4-0. Cette victoire permet au Real Madrid de conserver un total parfait sur ses trois premières journées de championnat cette saison.

Pour Mbappé, ce but confirme une dynamique offensive de très haut niveau. Quelques jours plus tôt, l’attaquant avait déjà inscrit un triplé lors de la victoire 4-1 face à la Real Sociedad, un match après lequel il avait répondu à une publication Instagram d’Expósito avec trois émojis de pingouin, un geste qui avait suscité de nombreuses spéculations chez les supporters.

Une relation de plus en plus exposée publiquement

Le couple, depuis plusieurs mois selon la presse espagnole, a déjà multiplié les apparitions communes, notamment lors d’un voyage à Paris repéré par les médias people. Expósito, révélée au grand public par son rôle dans la série Netflix Elite, avait déjà été aperçue en tribune VIP lors du dernier derby madrilène face à l’Atlético, sans qu’aucun des deux ne confirme officiellement la relation à l’époque.

Sa présence dimanche au Bernabéu, cette fois clairement mise en avant par la réalisation télévisée au moment du but, marque une étape supplémentaire dans l’exposition publique de ce couple jusque-là resté discret. Le prochain match du Real Madrid en championnat permettra de vérifier si cette séquence continue d’alimenter l’actualité extra-sportive du club.