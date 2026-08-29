Mbappé "éternel" : l'argument choc de Mourinho pour le Ballon d'Or

Kylian Mbappé compte désormais 22 buts en Coupe du monde, un total qui dépasse celui de Lionel Messi. José Mourinho a mis ce chiffre en avant samedi en conférence de presse, à la veille du match entre le Real Madrid et Malaga, prévu dimanche au Santiago Bernabeu.

Un plaidoyer construit autour d’un record

L’entraîneur portugais a refusé l’idée qu’un titre collectif suffise à justifier une récompense individuelle. « Vingt-cinq joueurs sont devenus champions du monde, mais un seul est éternel dans le football : celui qui détient le plus de buts en Coupe du monde », a déclaré Mourinho, selon des propos rapportés par plusieurs médias présents en salle de presse à Valdebebas. Mbappé n’a inscrit que trois buts en deux matchs de Liga cette saison, sans le moindre trophée collectif à son actif depuis son arrivée en Espagne.

Mourinho a écarté deux profils souvent cités pour le Ballon d’Or : les champions de Ligue des champions et les vainqueurs de compétitions internationales avec leur sélection. Il a cité les noms de Luis Enrique et Luis de la Fuente, respectivement sélectionneurs récompensables pour un titre européen et une victoire en Coupe du monde, mais jugés inadaptés pour représenter la valeur individuelle d’un joueur.

Le PSG et l’Espagne écartés du débat

Le technicien a exclu directement deux écuries de la course selon sa propre grille de lecture. Mourinho a tranché, selon des propos rapportés samedi en conférence de presse : « On ne va pas l’inventer en Espagne ou au PSG. » Cette phrase vise indirectement Lamine Yamal, jeune prodige du Barça évoluant sous les couleurs espagnoles, et Ousmane Dembélé, sacré meilleur joueur de Ligue 1 et de Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain la saison passée.

Sans jamais prononcer le nom de son propre attaquant, Mourinho a évoqué des joueurs présents au Real Madrid, capables selon lui d’incarner le meilleur niveau mondial. Un média espagnol a relayé un message citant directement Mbappé comme candidat défendu par l’entraîneur portugais.

Une cérémonie fixée au 26 octobre

Le vainqueur du Ballon d’Or 2026 sera connu le 26 octobre, lors d’une cérémonie organisée par France Football. Mbappé s’était classé septième de l’édition 2025, malgré 44 buts et 5 passes décisives en 59 matchs disputés cette saison-là avec le Real Madrid, une position jugée décevante par une partie de la presse espagnole au regard de son titre de meilleur buteur du championnat européen.

Le format du Ballon d’Or a évolué en 2024 pour s’aligner sur l’année civile du football, contre l’ancienne référence à la saison sportive. Ce changement de calendrier a modifié la manière dont les performances individuelles sont désormais évaluées par le jury de journalistes internationaux, chaque pays disposant d’un votant pour établir le classement final.