Maroc: l'Algérie remet 49 migrants aux autorités via Oujda

Quarante-neuf ressortissants marocains ont été remis mercredi 19 août 2026 aux autorités marocaines après leur transfert depuis l’Algérie via le passage frontalier de Zouj Bghal, entre Oujda et Maghnia. Le groupe comprend deux femmes et deux mineurs, selon l’Association marocaine d’aide aux migrants en situation vulnérable (AMSV), citée par plusieurs médias marocains.

Cette opération constitue le deuxième transfert de ce type signalé par l’association depuis le début du mois. Le 12 août, dix autres ressortissants marocains avaient déjà été remis à la partie marocaine dans le cadre du même dossier.

49 ressortissants remis mercredi

L’AMSV suit les situations de Marocains engagés sur les routes migratoires et confrontés à des procédures de détention, de disparition ou de rapatriement. Selon les informations communiquées par l’association, les 49 personnes transférées mercredi font partie de dossiers suivis auprès des autorités des deux pays.

La remise s’est déroulée dans la zone frontalière de Zouj Bghal, côté algérien, face à la région d’Oujda. Le site est utilisé depuis plusieurs années pour ce type de transfert malgré la fermeture de la frontière terrestre entre les deux pays.

L’AMSV continue également de recevoir des demandes concernant des ressortissants marocains dont les proches sont sans nouvelles, ainsi que des personnes détenues en Algérie ou décédées sur les routes migratoires.

Un dispositif déjà utilisé auparavant

Ce type de remise n’est pas inédit. Le 31 décembre 2024, l’Algérie avait remis 60 jeunes Marocains au Maroc via le passage frontalier de Zouj Bghal. Les personnes concernées, candidates à l’immigration irrégulière, avaient été détenues dans des centres algériens, certaines pendant plusieurs années.

La frontière terrestre entre l’Algérie et le Maroc est fermée depuis 1994. Le passage de Zouj Bghal, situé entre Oujda et Maghnia, peut toutefois être ouvert ponctuellement pour permettre des opérations de rapatriement, comme celles de ressortissants détenus ou de dépouilles.

Un contexte migratoire tendu

Ces transferts interviennent après une période marquée par une forte pression migratoire dans le nord du Maroc. Fin juillet, des dizaines de milliers de personnes avaient tenté de rejoindre l’enclave espagnole de Ceuta depuis la région de Fnideq. Le Conseil national des droits de l’homme marocain avait ensuite fait état de morts, de blessés et de préoccupations concernant les droits des migrants et des mineurs lors de ces mouvements.

La nouvelle remise de 49 ressortissants marocains intervient donc dans un contexte régional où les parcours migratoires vers l’Europe restent fortement surveillés. Pour l’instant, les chiffres concernant cette opération reposent sur les informations communiquées par l’AMSV et reprises par la presse marocaine ; aucune annonce officielle détaillée des autorités algériennes ou marocaines n’a été identifiée.