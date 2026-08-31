Morbihan : une voiture s'encastre dans une maison de Réguiny, la façade explose sous le choc

Une façade de maison a cédé sous l’impact d’une voiture ce dimanche 30 août 2026, dans le centre de Réguiny, dans le Morbihan. L’accident s’est produit vers 16 heures, à proximité immédiate du cœur de bourg de la commune.

Le choc a soufflé la façade

Le véhicule a percuté de plein fouet la façade d’un logement avant de terminer sa course à l’intérieur. Selon des riverains cités par Ouest-France, la voiture est allée loin dans l’appartement. Des débris de ciment se sont retrouvés éparpillés au sol après le choc, signe de la violence de l’impact. Les circonstances précises de la perte de contrôle du véhicule n’ont pas été détaillées pour l’instant, et aucun bilan officiel sur d’éventuels blessés n’a été communiqué à ce stade.

Une commune de moins de 2 000 habitants

Réguiny compte environ 1 944 habitants selon les derniers chiffres de l’Insee. La commune, rattachée à l’arrondissement de Pontivy, se situe dans un secteur rural du centre du Morbihan, loin des grands axes routiers. Ce type d’accident, où un véhicule finit sa course dans une habitation, reste rare mais s’est déjà produit ailleurs en Bretagne cette année : un cas comparable est survenu à Rennes fin août, où une voiture avait percuté un immeuble de deux étages, fragilisant le bâtiment au point que les pompiers avaient dû l’étayer en urgence et reloger douze habitants.

Une situation routière sous surveillance dans le Morbihan

Le département a connu plusieurs accidents marquants ces dernières semaines. Un piéton est mort à Crac’h fin août après avoir été percuté par une voiture, un drame relié par l’enquête à un autre accident survenu à Carnac. À l’échelle nationale, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière recense 49 personnes tuées par million d’habitants en 2025, un chiffre en recul par rapport aux années précédentes, porté notamment par la baisse marquée de la mortalité chez les moins de 18 ans.

L’enquête devra déterminer si une défaillance mécanique, un malaise ou une perte de contrôle est à l’origine de l’accident survenu à Réguiny. Aucune information n’a pour l’instant été communiquée sur une éventuelle procédure judiciaire ou sur l’état du conducteur.