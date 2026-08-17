Mossad : polémique après l'échec d'un plan secret pour renverser le pouvoir en Iran

Deux hauts responsables du Mossad ont été écartés de leurs fonctions début août, a rapporté la chaîne israélienne Channel 12. Le chef du renseignement de l’agence, en poste depuis décembre, et le responsable du bureau chargé de l’Iran font partie des personnes visées, sans que leur identité ait été officiellement communiquée.

Un projet fondé sur des forces kurdes

L’objectif du plan écarté était de fragiliser le pouvoir en place à Téhéran en misant sur les minorités du pays et sur un regain de contestation populaire. Le Jerusalem Post rapporte qu’il s’agissait d’une initiative conjointe entre le Mossad et la CIA américaine, articulée autour de combattants kurdes appelés à entrer en territoire iranien, avec un appui aérien israélien et américain. D’autres révélations font état d’un objectif plus large : ouvrir un passage vers le nord-ouest du pays pour des milliers d’hommes formés par le Mossad, dans la perspective de faire converger une force d’opposition de plusieurs dizaines de milliers de membres vers la capitale.

Le Premier ministre Benjamin Nétanyahou avait présenté cette option au président américain Donald Trump en février, cherchant son accord pour une action plus large contre le régime iranien. Le projet est resté sans suite sur le terrain.

Des accusations de bouc émissaire au sein du Mossad

Roman Gofman dirige le Mossad depuis juin. Selon Channel 12, il justifie ces départs par une exigence de responsabilité liée à l’échec du projet. Cette version est cependant contestée par plusieurs sources internes à l’agence, citées par The New Arab, qui estiment que Gofman et Nétanyahou cherchent à détourner la responsabilité de cet échec vers d’autres personnes. « Le plan n’a pas échoué, il n’a simplement jamais reçu l’aval de Trump », a déclaré l’une de ces sources, ajoutant que cet aval dépendait justement du Premier ministre et de son secrétaire militaire de l’époque — Gofman lui-même, avant son entrée au Mossad.

Haaretz cite une autre source proche du dossier, selon laquelle le nouveau directeur de l’agence chercherait avant tout à « aider Nétanyahou à se distancier de la responsabilité » de l’échec du renversement du pouvoir iranien.

Des tensions internes antérieures aux départs

Des responsables de la Défense, cités par la presse israélienne, évoquent des relations difficiles entre Gofman et les deux responsables limogés depuis la prise de fonction du premier. Un lien est également évoqué avec la prochaine campagne électorale de Nétanyahou.

Fondé en 1949, le Mossad n’a connu que quatorze directeurs en plus de soixante-quinze ans d’existence, un poste traditionnellement marqué par une grande stabilité. La vague de départs actuelle, survenue à peine deux mois après l’arrivée de Gofman à la tête de l’agence, tranche avec cette continuité historique.