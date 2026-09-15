Les Etats-unis organisent un exercice militaire avec la Jordanie en pleine guerre contre l'Iran

Les États-Unis et la Jordanie ont lancé, mardi 15 septembre 2026, l’exercice militaire Eager Lion 2026 à Fort Carson, dans le Colorado. Organisé par le Commandement central américain (CENTCOM) et les forces armées jordaniennes, cet entraînement réunit plus de 200 militaires des deux pays, dont des membres des gardes nationales du Colorado et de l’Illinois. Pendant deux semaines, les participants vont travailler sur plusieurs scénarios liés à la lutte antiterroriste, à la défense aérienne, à la sécurité maritime, au cyber et aux interventions après des catastrophes. Il s’agit de la première édition organisée aux États-Unis.

Cet exercice intervient dans un contexte régional particulièrement tendu. Depuis plusieurs mois, l’Iran a mené des frappes contre des installations accueillant des forces américaines au Moyen-Orient, notamment en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. Certaines de ces attaques ont provoqué des dégâts sur des infrastructures militaires et fait des victimes parmi les soldats américains. La Jordanie est directement concernée. Au mois de juillet dernier, une frappe iranienne contre une base accueillant des militaires américains avait notamment tué deux soldats et laissé un autre porté disparu.

Un exercice destiné à renforcer la coopération entre forces armées

Les exercices Eager Lion sont organisés tous les deux ans. Cette édition est la 12e depuis la création de l’exercice. Jusqu’à présent, les entraînements avaient surtout été organisés en Jordanie. Washington accueille cette fois les militaires jordaniens dans le Colorado à cause notamment des tensions dans la réigon et des risques d’embrasement qu’une telle situation pourrait susciter.

Les manœuvres doivent permettre aux deux armées de travailler ensemble sur la planification des opérations et la coordination entre différents moyens. Pour le CENTCOM, cette coopération doit également renforcer la préparation opérationnelle des forces engagées dans la région.

Le Colorado et la Jordanie, proches sur le plan militaire

Le Colorado entretient par ailleurs une relation particulière avec les forces armées jordaniennes. La Garde nationale de l’État a noué un partenariat avec la Jordanie dans le cadre du State Partnership Program. Lancé en 1993, ce dispositif rapproche les gardes nationales américaines des forces militaires de pays partenaires afin de développer leur coopération en matière de sécurité. Le Colorado et la Jordanie ont commencé leur partenariat en 2004. Plus de deux décennies d’échanges ont depuis permis de développer des relations durables entre leurs forces armées.

Un conflit aux lourdes conséquences sur l’armée américaine

Ce rapprochement militaire (et diplomatique) ne doit pas faire oublier la situation dans laquelle se trouve l’armée américaine. En effet, le conflit avec l’Iran a fortement sollicité les moyens militaires américains. Selon le rapport du Pentagone, la consommation de munitions durant l’opération américaine a provoqué des déficits dans certains stocks stratégiques et révélé des difficultés dans la chaîne de production. La fabrication de moteurs-fusées, l’accès à certains explosifs et propulseurs ainsi que le recrutement de main-d’œuvre qualifiée figurent parmi les principaux problèmes identifiés.