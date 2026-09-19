Pourquoi l'Algérie s'est rapprochée in extremis de l'AES avant de rompre avec Abou Dhabi

Un dispositif aérien algérien composé de quatre Sukhoï Su-30 et d’un ravitailleur a rejoint Niamey dans les heures suivant une tentative de mutinerie contre le général Abdourahamane Tiani, survenue le 29 août 2026. Cette opération, inédite dans l’histoire militaire de l’Algérie hors de ses frontières, a précédé de dix jours la rupture des relations diplomatiques entre Alger et les Émirats arabes unis, officiellement justifiée par des accusations d’ingérence régionale.

Un grief ancien : la déstabilisation du Sahel

La rupture répond à un contentieux plus large, où se mêlent des soupçons d’ingérence électorale visant les présidentielles de 2019 et 2024, un différend remontant à un projet immobilier refusé par Tebboune du temps où il dirigeait le ministère de l’Habitat, et une opposition algérienne à la normalisation émiratie avec Israël. Le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, publié le 10 septembre 2026 et relayé par l’agence APS, reproche à Abou Dhabi une multiplication des agissements provocateurs, sans détailler les faits précis.

Plusieurs médias ayant couvert la rupture rapportent que cette accusation recouvre aussi un soutien émirati présumé à des dynamiques d’instabilité au Mali, en Libye et au Soudan, un grief que la diplomatie algérienne formule depuis plusieurs années sans jamais nommer directement les Émirats dans ses prises de parole publiques.

Le sauvetage militaire du régime nigérien répond à ce même climat de méfiance envers les puissances jugées déstabilisatrices dans la région. Alger y voit un terrain où se joue une partie de son influence, aux côtés du Mali et du Burkina Faso, ses deux autres partenaires au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Une réconciliation amorcée sept mois plus tôt

Ce soutien militaire s’appuie sur une normalisation entamée bien avant la mutinerie. Un an après la rupture provoquée par l’incident du drone malien abattu près de la frontière algérienne, les diplomaties algérienne et nigérienne ont repris langue à la mi-février 2026, chacune renvoyant son représentant dans la capitale de l’autre. Quatre jours plus tard, Tiani s’était rendu à Alger, où le président Tebboune avait annoncé la relance du gazoduc transsaharien, destiné à transporter le gaz nigérian vers l’Europe via le Niger puis l’Algérie.

La rupture officielle du 10 septembre

L’ambassadeur émirati a été reçu le jour de l’annonce et s’est vu accorder un délai de 48 heures pour se conformer à la décision de rupture. Dans la soirée, l’espace aérien algérien a été fermé aux appareils militaires et civils émiratis, à l’exception des vols commerciaux maintenus jusqu’à fin 2026.

Aucune source officielle n’a établi de lien direct entre les Émirats et la tentative de mutinerie du 29 août. Le rapprochement entre les deux événements reste une lecture proposée par plusieurs analyses régionales, qui situent le geste militaire algérien dans une compétition d’influence plus large avec Abou Dhabi au Sahel.

Les relations diplomatiques entre l’Algérie et les Émirats arabes unis remontaient à plusieurs décennies, les deux pays ayant noué des liens peu après l’indépendance algérienne de 1962. La rupture met fin à cette continuité, alors qu’Alger consolide en parallèle ses partenariats avec les trois pays de l’AES après plusieurs mois de tensions similaires.