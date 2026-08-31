Mourinho à Messi : "Ton absence va changer la Copa América et le Mondial"

José Mourinho a réagi à l’annonce de retraite internationale de Lionel Messi dans un commentaire publié sous son message Instagram le 31 août. L’entraîneur du Real Madrid écrit que « la prochaine Copa América et le prochain Mondial ne seront plus les mêmes en ton absence« .

Le cadre d’une décision prise après la finale de juillet

Le capitaine de l’Argentine, âgé de 39 ans, tourne la page internationale après 207 sélections, un total qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire de la sélection avec 125 réalisations. Sa dernière apparition sous le maillot argentin remonte à la finale du Mondial 2026, perdue face à l’Espagne le 19 juillet. Son père et agent Jorge Messi est mort le 8 août, quelques semaines après cette finale. Le palmarès international du joueur compte une Coupe du monde en 2022, deux Copa América (2021 et 2024), une Finalissima en 2022 et un titre olympique en 2008.

Le message de Mourinho salue une carrière « inoubliable »

Dans son commentaire, le technicien portugais qualifie le parcours international de l’attaquant d' »inoubliable » et le félicite pour sa carrière avec l’Albiceleste. Sa formulation cible les deux prochaines grandes compétitions concernées par ce départ, disputées sans l’ancien numéro 10 argentin pour la première fois depuis plus de vingt ans.

Les deux hommes n’ont jamais travaillé ensemble sur un banc de touche. Interrogé plus tôt cette année sur les stars qu’il aurait aimé entraîner, Mourinho avait lui-même reconnu n’avoir jamais dirigé Messi, ajoutant qu' »il est né avec tout et sait déjà tout« , selon des propos rapportés par Goal.com.

Une reconstruction attendue pour l’Albiceleste

Le sélectionneur Lionel Scaloni devra reconstruire une attaque argentine privée de son capitaine historique pour les prochaines échéances continentales et mondiales. Le message de Mourinho s’ajoute à une vague de réactions venues du monde du football, alors que la presse argentine a salué le départ de sa légende sous le terme d’un « merci éternel ».