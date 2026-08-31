Narendra Modi à Poutine : « Chaque jour de guerre fait reculer l'humanité »

Une rencontre bilatérale s’est tenue ce lundi 31 Août à Bichkek, au Kirghizistan, en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai. Narendra Modi y a exhorté Vladimir Poutine à accélérer la sortie du conflit ukrainien, selon des propos rapportés par plusieurs agences de presse indiennes.

Un appel à sortir de « la guerre sans fin »

Le Premier ministre indien a affirmé que chaque jour passé dans la guerre fait reculer l’humanité, tandis que chaque pas vers la paix redonne à l’humanité tout entière espoir et enthousiasme. Il a ajouté qu’il fallait passer d’une guerre sans fin à la fin de la guerre, une transition qu’il juge nécessaire au bien-être collectif. Ces déclarations ont été formulées lors d’un entretien tenu à la résidence d’État de Bichkek, selon l’agence russe TASS.

L’Inde défend depuis plusieurs années une position de neutralité affichée sur le dossier ukrainien, sans condamner ouvertement l’invasion russe et en maintenant des liens économiques et militaires étroits avec Moscou. New Delhi avait déjà pris ses distances avec une logique de confrontation lors du sommet de l’OCS de Samarcande en 2022, où Modi avait déclaré que l’époque actuelle n’était pas celle de la guerre.

Un partenariat commercial en hausse

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont progressé de 2,6 % au premier semestre 2026, selon des chiffres évoqués par Poutine lors de l’entretien. Le président russe a qualifié la relation bilatérale de partenariat stratégique spécial et privilégié. Les deux dirigeants ont évoqué des pistes de coopération renforcée dans l’énergie, l’innovation, le secteur spatial et les engrais.

La rencontre intervient une semaine avant un déplacement prévu de Poutine en Inde, où il doit assister au sommet des BRICS. New Delhi doit prendre la présidence tournante du groupement, succédant au Brésil.

Le poids diplomatique de la référence à Gandhi

Modi a mentionné le pays de Gandhi et le pays de Bouddha, dont le message resterait, selon lui, univoque en faveur de la paix. Cette référence rappelle la doctrine de non-violence portée par le Mahatma Gandhi, figure fondatrice de l’indépendance indienne en 1947, régulièrement mobilisée par les dirigeants indiens dans leurs prises de position internationales.

Le chef du gouvernement indien a rappelé que la question ukrainienne avait déjà fait l’objet d’échanges approfondis entre les deux dirigeants lors de précédentes rencontres, au cours desquelles Poutine lui aurait détaillé les différents aspects du conflit. New Delhi affirme soutenir tous les efforts allant dans le sens d’une résolution pacifique, sans détailler de proposition concrète de médiation.

Les discussions à Bichkek ont également porté sur la défense, le commerce, l’investissement et l’énergie, deux domaines dans lesquels la Russie demeure un fournisseur clé de l’Inde, pour les hydrocarbures et les équipements militaires.