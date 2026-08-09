Niger : l'Algérie multiplie les coopérations et offre 4 hélicoptères de combat

Quatre hélicoptères militaires ont quitté dimanche 9 août 2026 le territoire algérien en direction de Niamey. Ce don du ministère de la Défense nationale (MDN) à l’armée nigérienne vient s’ajouter à une série d’accords signés ces derniers mois entre les deux pays, montrant l’élargissement de leur partenariat de l’énergie à la défense.

Un don militaire acheminé depuis In Gezzam

Les quatre appareils, deux MI-24V et deux MI-171, ont décollé de la base de déploiement secondaire d’In Gezzam, rattachée à la 6ème Région militaire, avant de rallier l’aéroport de la capitale nigérienne. Un avion militaire des Forces aériennes algériennes a acheminé en parallèle des munitions destinées à ces hélicoptères, ainsi que des pièces de rechange et du matériel de maintenance et de soutien logistique, selon le communiqué du MDN.

La remise de ce matériel a été ordonnée par le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP), sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées. Le ministère précise que cette livraison confirme l’engagement de l’Algérie à poursuivre son soutien aux pays de la région dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l’échange d’expertise.

Un partenariat déjà bâti sur l’énergie

Ce don militaire prolonge un rapprochement engagé depuis plusieurs mois sur un tout autre terrain, celui de l’énergie. En mars 2026, l’Algérie et le Niger avaient lancé la construction d’une centrale électrique de 40 mégawatts à Gorou Banda, inaugurée début juin par les Premiers ministres des deux pays. Le 2 juin, des filiales de Sonatrach avaient signé trois mémorandums d’entente avec la société nigérienne Sonidep, portant sur le forage pétrolier, le traitement de données sismiques et la distribution de produits pétroliers.

Ce rapprochement avait été relancé après la visite du général Abdourahamane Tiani à Alger en février 2026, suivie d’une Grande Commission mixte tenue à Niamey en mars. La coopération bilatérale s’était alors concentrée sur l’électricité et les hydrocarbures, avant que le volet militaire ne rejoigne à son tour cette dynamique.

Une coopération qui touche désormais plusieurs secteurs

Le communiqué du MDN indique que la livraison des hélicoptères vise à renforcer les relations de coopération bilatérale stratégique entre les deux pays, dans le domaine militaire en particulier. Alger affirme vouloir assurer la sécurité et la stabilité dans la région, en coordination avec ses partenaires. En l’espace de quelques mois, les deux pays ont ainsi signé des accords touchant tour à tour l’énergie, les hydrocarbures et désormais la défense.

Les deux pays partagent une frontière commune de près de 1 000 kilomètres, un facteur régulièrement cité par les autorités algériennes pour justifier leur implication dans la sécurité du Sahel depuis plusieurs décennies. Alger avait déjà joué un rôle de médiation lors de la crise politique nigérienne consécutive au coup d’État de juillet 2023. Ce don d’hélicoptères confirme ainsi la place croissante qu’occupe désormais la coopération militaire dans les relations entre Alger et Niamey.