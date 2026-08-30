Polémique sur la canicule : Yann Barthès s'explique avant le retour de Quotidien

Yann Barthès revient sur sa séquence controversée de juin dans un entretien publié le 29 août par La Tribune Dimanche. L’animateur de Quotidien y reconnaît que sa blague sur les Français vivant sous les toits pendant la canicule a été mal comprise, deux jours avant la reprise de son émission sur TMC.

Une séquence d’humour transformée en polémique

Fin juin, alors que la France traversait un épisode caniculaire exceptionnel, Barthès avait raillé en plateau la tendance des personnes mal logées à évoquer leur inconfort face aux médias, lançant que « tout le monde s’en fout » et que tous les Français subissaient la chaleur de la même façon, de Bernard Arnault au voisin de palier. La séquence, disponible sur TF1+, avait immédiatement suscité de vives critiques chez des responsables politiques et sur les réseaux sociaux.

Deux mois après les faits, l’animateur relativise la portée de ses propos. « Ce magnéto n’a pas été compris, c’est donc qu’il était raté », admet-il dans l’entretien. Il ajoute que « la magie des réseaux sociaux » permet, selon lui, d’isoler une phrase de son environnement pour déclencher une vague d’indignation, et précise que la séquence visait à l’origine à tourner en dérision les micro-trottoirs consacrés à la météo dans les journaux télévisés.

Une rentrée sous surveillance

Quotidien doit reprendre l’antenne lundi 1er septembre sur TMC après la coupure estivale. L’émission, créée en 2016 après le départ de Barthès du Petit Journal sur Canal+, a régulièrement suscité des tensions avec une partie de la classe politique. Interrogé sur son avenir professionnel dans le même entretien, l’animateur, âgé de 51 ans, indique ne pas se projeter à la télévision d’ici dix ans. Aucune annonce n’a pour l’instant été faite sur un éventuel retour du sujet à l’antenne lors du premier numéro de la saison.