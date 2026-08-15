Pour Donald Trump, la relation avec Elon Musk ne sera plus jamais la même

Donald Trump et Elon Musk ont repris leurs échanges, mais leur rapprochement reste limité, alors que les élections de mi-mandat de novembre approchent aux États-Unis. Selon Forbes, les deux hommes se parlent désormais environ une fois par mois et abordent des sujets liés à l’intelligence artificielle, aux affaires internationales et à leurs activités respectives.

Cette reprise du dialogue intervient après une rupture publique en 2025. D’après Forbes, Donald Trump aurait reconnu en privé que sa relation avec Musk « ne sera jamais plus comme avant ». Plusieurs personnalités de leur entourage auraient toutefois cherché à rétablir le contact, parmi lesquelles la cheffe de cabinet de la Maison-Blanche Susie Wiles et le vice-président J.D. Vance.

Un rapprochement autour des élections

L’enjeu politique pèse aussi sur cette reprise de contact. Elon Musk prévoit de consacrer au moins 100 millions de dollars à une opération destinée à soutenir les républicains lors des élections de novembre, selon le rapport repris par Forbes.

Un échange entre les deux hommes aurait eu lieu en mai, lors d’un déplacement en Chine effectué par Donald Trump avec plusieurs dirigeants d’entreprises. Pendant le trajet, Trump et Musk auraient discuté du projet du patron de Tesla de construire une nouvelle usine aux États-Unis, de sa famille et de son intention de consacrer 100 millions de dollars au soutien du Parti républicain.

Cette proximité retrouvée reste cependant éloignée de celle affichée avant leur rupture. Les échanges mensuels rapportés par Forbes contrastent avec le rôle public beaucoup plus important joué par Musk auprès de Trump après l’élection présidentielle de 2024.

Musk avait fortement soutenu Trump en 2024

Le soutien financier de Musk au camp républicain constitue un précédent important. Lors de la présidentielle de 2024, il avait engagé plusieurs centaines de millions de dollars pour soutenir Donald Trump et d’autres candidats républicains. Son comité politique America PAC avait joué un rôle central dans cette stratégie.

Selon les données alors rapportées par Forbes, Musk avait finalement consacré près de 300 millions de dollars à la campagne de 2024 et à des candidats républicains alliés. Cette implication avait fait de lui l’un des principaux soutiens financiers individuels du camp républicain.

Le retour de Musk dans l’effort électoral républicain intervient donc après une période de forte opposition à l’administration Trump.

Des critiques publiques aux regrets

Après leur rupture, Musk avait publiquement attaqué plusieurs décisions du gouvernement Trump et était allé jusqu’à appeler à la destitution du président. Il avait ensuite supprimé certaines de ses publications et exprimé des regrets concernant plusieurs de ses critiques.

Le rapport de Forbes souligne ainsi le contraste entre cette période de confrontation et la situation actuelle. Les deux hommes ont renoué le contact, mais leur relation personnelle et politique ne serait pas revenue à son niveau d’avant la rupture. Le soutien financier envisagé par Musk pour les républicains pourrait toutefois constituer un point de convergence important à l’approche des élections de novembre.