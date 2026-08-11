Quand le Real Madrid de Cristiano Ronaldo inspire le PSG de Luis Enrique

Trois Ligues des champions de suite : c’est l’objectif fixé par Luis Enrique pour la saison 2026-2027, un exploit que seul le Real Madrid a réussi depuis la création de la compétition sous ce nom en 1992. L’entraîneur du Paris Saint-Germain l’a confié dans un entretien accordé au site officiel de l’UEFA, à la veille du duel face à Aston Villa en Supercoupe d’Europe.

Un objectif assumé par le coach parisien

Le club parisien vient d’enchaîner deux titres européens consécutifs, décrochés face à l’Inter Milan puis à Arsenal. Pour la troisième saison de rang, l’entraîneur espagnol vise donc la même performance que le club merengue entre 2016 et 2018. Il l’a formulé sans détour : « nous avons un défi unique, quelque chose de pratiquement sans précédent ». Il a ajouté vouloir « égaler le Real Madrid » si Paris parvient à conserver son trophée une troisième fois.

Cette ambition intervient après une saison qualifiée d’exceptionnelle par le club, marquée aussi par un sacre en championnat de France, une victoire en Trophée des champions et un succès en Coupe intercontinentale. Le technicien espagnol a toutefois tenu à tempérer son propos, se décrivant loin d’être « un génie » du football.

Le précédent madrilène

Le triplé du Real Madrid reste à ce jour la seule occurrence d’un tel enchaînement depuis la refonte de la Coupe des clubs champions en Ligue des champions. Sous la conduite de Zinédine Zidane, alors récemment nommé sur le banc madrilène en cours de saison 2015-2016, le club espagnol avait battu l’Atlético Madrid aux tirs au but à Milan, puis la Juventus à Cardiff, avant de dominer Liverpool à Kiev en 2018.

Durant ces trois finales, l’attaquant portugais avait inscrit un but à chaque fois, devenant le premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer dans trois finales consécutives. Neuf joueurs de l’effectif madrilène avaient disputé l’intégralité de ces trois rencontres.

Une performance restée sans équivalent

Avant l’ère Zidane, seul un club avait réussi un enchaînement comparable à l’échelle continentale : le Bayern Munich, vainqueur de la Coupe des clubs champions européens en 1974, 1975 et 1976, sous l’ancienne formule de la compétition disparue en 1992. Aucun club n’avait réédité cette performance pendant près de quarante ans, jusqu’au Real Madrid de Zidane.

Paris affrontera Aston Villa dès l’ouverture de sa nouvelle campagne européenne, avant d’entamer la phase de groupes de la Ligue des champions à l’automne. Le calendrier complet de la compétition 2026-2027 n’a pas encore été officiellement dévoilé par l’UEFA.