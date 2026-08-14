Real Madrid : après deux saisons blanches, Mbappé promet le retour des trophées

Kylian Mbappé a fixé l’objectif de la saison dès son retour à l’entraînement. « Cette année, nous allons gagner des titres », a lancé l’attaquant du Real Madrid ce 14 août 2026 au micro de Real Madrid TV, depuis le centre d’entraînement de Valdebebas.

Le capitaine des Bleus, quatrième avec la France au Mondial 2026, a retrouvé ses coéquipiers après trois semaines de repos passées notamment à Ibiza. Il évolue désormais sous les ordres de José Mourinho, nouvel entraîneur madrilène chargé de relancer un club resté deux exercices sans le moindre trophée.

Deux saisons consécutives sans titre

La formation de la capitale espagnole n’a rien remporté lors des exercices 2024-2025 et 2025-2026, une première depuis plusieurs décennies pour l’institution merengue. La saison 2024-2025 s’était soldée par une deuxième place en Liga derrière le FC Barcelone, une défaite en finale de Coupe du Roi face au même rival catalan, et une élimination en Ligue des champions. L’exercice suivant n’a pas permis de renverser la tendance, au point que le président Florentino Pérez a convoqué de nouvelles élections internes après ce deuxième échec collectif d’affilée, débouchant sur un scrutin fixé au 7 juin dernier. Cette disette rompt avec l’historique du club, sacré quinze fois en Ligue des champions et 36 fois champion d’Espagne, qui n’avait plus connu deux saisons consécutives sans le moindre trophée depuis les années 1990.

Mourinho de retour sur le banc madrilène

C’est dans ce cadre que le technicien portugais a été nommé pour reprendre les rênes de l’équipe première. « C’est très positif d’avoir un entraîneur qui sait gagner », a estimé Mbappé, qui évoque une direction claire donnée au groupe depuis la reprise. L’attaquant français, auteur d’une première saison individuelle réussie au Bernabéu depuis son arrivée libre du Paris Saint-Germain en 2024, dit vouloir « faire un pas en avant » collectivement cette fois.

Plusieurs recrues ont également rejoint Valdebebas ces derniers jours, parmi lesquelles Ibrahima Konaté et Marc Cucurella, ce dernier tout juste sacré champion du monde avec l’Espagne. Les derniers internationaux, dont Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham, complètent progressivement le groupe avant le début de la préparation estivale.

Un calendrier de matchs amicaux chargé

Le club madrilène doit disputer plusieurs rencontres de préparation dans les prochains jours avec un amical contre le club allemand de Schalke 04. La reprise du championnat est programmée pour le 22 août, avec un déplacement sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone pour le premier match de Liga de la saison 2026-2027.