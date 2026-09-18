Real Madrid : Kylian Mbappé défend la contribution de Yan Diomandé

Kylian Mbappé a publiquement pris la défense de Yan Diomandé le 17 septembre, dans un entretien accordé à Diario As. L’attaquant français a justifié la gestion prudente réservée par le club au jeune ailier ivoirien, recrue estivale la plus chère de l’histoire du Real Madrid.

Un début de saison en pointillés avant le déclic contre Elche

Arrivé cet été en provenance du RB Leipzig pour un montant pouvant atteindre 140 millions d’euros bonus compris, Diomandé n’avait longtemps eu droit qu’à des entrées en jeu limitées. José Mourinho avait répété qu’il ne précipiterait pas l’intégration du joueur de 19 ans dans son onze de départ, misant sur une montée en puissance progressive au fil du calendrier. L’Ivoirien a dû patienter avant d’obtenir sa première titularisation, lors de la large victoire madrilène face au Rayo Vallecano.

Trois jours plus tard, face à Elche, il a de nouveau été aligné d’entrée — et cette fois, il a délivré sa première passe décisive sous le maillot merengue. Sa vitesse en transition, ses gestes techniques et son volume de course défensif, supérieur à celui de Vinícius Júnior et de Mbappé réunis selon les observateurs présents, ont marqué les esprits dans le vestiaire. C’est dans la foulée de cette prestation que Mbappé est monté au créneau pour défendre la gestion de son coéquipier.

Les déclarations de Mbappé sur la gestion du joueur

Le capitaine offensif madrilène a insisté sur la longueur de la saison pour justifier la rotation autour de Diomandé. « Une saison est très longue et si on veut être en lice pour tous les titres, on ne peut pas se contenter d’un onze », a-t-il déclaré à Diario As. Il a ajouté que le staff cherchait avant tout à préserver le jeune joueur plutôt qu’à le freiner : « On essaie de le protéger, lui et tous les joueurs de l’effectif, car au final, on va avoir besoin de tout le monde. » Mbappé a également évoqué les attentes entourant le montant de son transfert, rappelant que la qualité du joueur avait été identifiée dès son premier entraînement à Valdebebas, malgré la pression liée aux 140 millions d’euros déboursés par le club.

Un profil déjà distingué en Allemagne

Avant de rejoindre Madrid, Diomandé avait été élu meilleur jeune joueur de Bundesliga lors de la saison 2025-2026, après avoir inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives sous les couleurs de Leipzig, club qu’il avait rejoint un an plus tôt en provenance de Leganés pour environ 20 millions d’euros. Cette progression fulgurante — sa valeur marchande était alors passée de 1,5 à 90 millions d’euros selon Transfermarkt — avait attiré l’intérêt du Paris Saint-Germain et de Liverpool, tous deux devancés par le club espagnol dans ce dossier. L’international ivoirien avait par ailleurs disputé la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, éliminée au stade des huitièmes de finale.

Mbappé a conclu son propos en évoquant la construction d’un collectif à long terme plutôt qu’une simple compétition pour une place de titulaire : « Il en est à une étape de son parcours. Il s’agit de construire la relation entre les joueurs, le collectif. Diomandé en fait partie dès maintenant. » Le club, engagé jusqu’en juin 2033 avec son jeune ailier, mise sur cette association naissante entre Diomandé et Trent Alexander-Arnold sur le flanc droit pour densifier son attaque dans la suite de la saison.