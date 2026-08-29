Réputation mondiale : le Maroc progresse à contre-courant et atteint la 27e place

Le Maroc occupe la 27e place mondiale du classement RepCore Nations 2026, publié par Reputation Lab, avec une progression de trois rangs sur un an. Le Royaume conserve ainsi la première position parmi les pays africains et arabes évalués.

Cette évolution intervient alors que la réputation internationale des grandes économies s’est globalement dégradée. Sur les 60 économies retenues dans le classement mondial, 43 ont enregistré un recul de leur score, contre 14 en progression et trois stables. La moyenne mondiale a diminué de 0,86 point par rapport à 2025.

Le Maroc gagne trois places en un an

La progression marocaine repose sur plusieurs critères évalués par Reputation Lab. Les perceptions liées aux capacités technologiques du pays, à la gestion des ressources publiques et aux résultats obtenus dans les compétitions sportives internationales se sont renforcées.

Le classement mesure l’admiration, le respect et la confiance suscités par les pays auprès des opinions publiques internationales. Son édition 2026 s’appuie sur 124 014 évaluations recueillies dans 36 pays à propos de 74 nations. Le palmarès publié porte sur les 60 économies les plus importantes selon leur produit intérieur brut, évaluées auprès des populations des pays du G7.

Le Maroc apparaît ainsi comme l’un des cas étudiés pour sa progression en matière de réputation nationale. La présentation de Reputation Lab associe cette évolution à une amélioration de plusieurs attributs dépassant les domaines traditionnellement liés à l’image du pays, comme la culture ou le tourisme.

Une réputation qui influence l’attractivité

L’étude établit également un lien entre la perception d’un pays et les comportements économiques qui lui sont associés. Pour le Maroc, l’intention de voyager dans le pays aurait progressé de 2,5 points sur un an. L’intention d’y investir aurait augmenté de 1,9 point, tandis que celle d’acheter des produits marocains aurait gagné 2,5 points.

Reputation Lab estime plus largement que l’image associée au pays d’origine joue sur la confiance accordée aux produits et services. Son analyse 2026 indique que 95 % de la disposition des consommateurs à payer davantage pour un produit lié à son origine nationale s’explique par l’effet « Made-In » mesuré dans l’étude.

Le sport et la technologie parmi les facteurs de progression

La performance sportive figure parmi les éléments ayant contribué à la progression du Maroc dans l’édition 2026. Le pays bénéficie aussi d’une perception plus favorable de son développement technologique et de la manière dont ses ressources publiques sont administrées, selon Reputation Lab.

Cette évolution prolonge une tendance déjà observée en 2025. Dans l’édition précédente, le Maroc figurait déjà parmi les 30 pays bénéficiant de la meilleure réputation internationale et occupait la première place en Afrique et dans le monde arabe. L’étude 2025 avait aussi consacré une analyse spécifique aux effets attendus de la Coupe du monde 2030, que le Maroc organisera avec l’Espagne et le Portugal.

Le classement 2026 confirme donc la progression du Royaume dans un environnement international marqué par une baisse générale de la réputation des grandes économies. Le Japon arrive en tête, devant le Canada et la Suisse.