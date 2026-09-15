Le Maroc soutient la formation d’une armée de l’air alliée en Afrique de l’Ouest

Le Maroc va accompagner un pays d’Afrique de l’Ouest dans le développement d’une capacité aérienne militaire. L’engagement a été pris à Rabat lors d’une visite officielle qui ouvre une nouvelle étape dans la coopération entre les deux pays.

Un projet aérien soutenu par Rabat

Le pays concerné est le Liberia, dont le chef d’état-major, le général de division Davidson F. Forleh, a effectué une visite officielle au Maroc du 6 au 14 septembre 2026. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre de l’accord de coopération militaire conclu entre les deux pays le 21 octobre 2025.

Selon FrontPageAfrica, les Forces armées royales doivent accompagner les Forces armées du Liberia (AFL) dans leurs efforts pour établir et rendre opérationnelle une structure aérienne militaire. La coopération doit comprendre un volet consacré au développement et à la formation de personnels qualifiés.

La délégation libérienne a visité plusieurs installations militaires marocaines, dont l’Inspection de la Force aérienne royale et une base de transport aérien. Elle s’est également rendue au Collège royal d’enseignement militaire supérieur et auprès d’unités spécialisées des FAR.

Monrovia cherche cette capacité depuis plusieurs années

Le projet n’est pas nouveau pour les autorités libériennes. En juillet 2022, le chef d’état-major des AFL avait sollicité l’aide du Nigeria pour développer un Air Wing ou une unité destinée à la reconnaissance aérienne.

La demande portait alors sur la formation de pilotes et de personnels non navigants. Les autorités libériennes cherchaient ainsi à disposer des compétences nécessaires avant de pouvoir rendre cette capacité opérationnelle.

Cette démarche avait été précédée par une première étape en 2018. Le ministère libérien de la Défense avait annoncé cette année-là la certification de deux officiers des AFL comme pilotes militaires. Ils avaient suivi leur formation au Nigeria et en Afrique du Sud et étaient alors présentés comme les premiers pilotes militaires libériens certifiés depuis la guerre civile.

Le soutien marocain intervient donc après plusieurs années de recherche d’appuis extérieurs pour reconstruire cette capacité.

Des commandos et des équipements également prévus

La coopération ne se limite pas au volet aérien. Les FAR doivent aussi contribuer à la formation de militaires libériens spécialisés dans les opérations commandos.

D’après FrontPageAfrica, une unité de niveau compagnie doit recevoir une formation au Maroc, avec des exercices individuels et collectifs. Rabat prévoit également la fourniture de quatre véhicules, dont un véhicule de commandement, ainsi que du matériel destiné à l’entraînement.

Ces engagements découlent de l’accord militaire signé à Rabat en octobre 2025. Celui-ci prévoit des échanges dans plusieurs domaines, dont la formation, les exercices, l’assistance technique et l’enseignement militaire supérieur.

La visite de Davidson F. Forleh devait permettre de préciser la traduction de cet accord en programmes concrets pour les Forces armées libériennes.