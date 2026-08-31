RnBoi puis Aya Nakamura : le Golden Coast enchaîne les annulations à Dijon

Deux artistes attendus au festival Golden Coast ne sont pas montés sur scène dimanche 30 août. Le rappeur RnBoi, victime d’une extinction de voix en journée, puis la chanteuse Aya Nakamura, tête d’affiche de la soirée, ont tous deux renoncé à leur concert à quelques heures d’intervalle.

Une soirée sous tension à la Combe à la Serpent

L’annulation de Nakamura tombe dix minutes avant l’heure à laquelle elle devait monter sur scène, sur la scène principale du parc dijonnais de la Combe à la Serpent. Un message est alors diffusé sur les écrans géants : « à la suite d’un examen médical réalisé à l’instant sur place, je ne suis malheureusement pas en mesure d’assurer ma performance prévue ce soir« , peut-on y lire. La chanteuse franco-malienne ajoute être « profondément désolée » de ne pas pouvoir partager ce moment avec le public.

Plus tôt dans la journée, RnBoi avait déjà dû jeter l’éponge. Le rappeur, programmé sur la scène Zero Gravity à 19h30, a annoncé son forfait sur ses réseaux sociaux, invoquant une extinction de voix qui l’empêchait de se produire dans de bonnes conditions.

Une programmation réorganisée dans l’urgence

Face à cette double défection, les organisateurs du festival ont dû revoir les horaires en cours de soirée. Rambo Goyard, initialement prévu plus tard, a ainsi pris la scène dès 20h30, suivi de Bekar à 21 heures, avant Macklemore à 22 heures.

Dans un communiqué, la direction du festival dit se montrer « pleinement consciente de la déception » que représente l’absence de Nakamura pour les festivaliers venus l’applaudir. Les détenteurs de billets concernés doivent recevoir prochainement un e-mail détaillant les modalités de suivi de leur dossier.

Une clôture de tournée manquée

Cette date dijonnaise devait marquer la fin d’un été chargé pour Nakamura, 31 ans. Après trois soirées au Stade de France fin mai, l’artiste s’était produite aux Ardentes en Belgique début juillet, puis à Agadir et Marrakech au Maroc, avant un passage à Marbella en Espagne courant août. Sa venue au Golden Coast, l’un des plus gros rendez-vous rap de France avec plus de 60 artistes programmés sur trois jours, figurait parmi les têtes d’affiche les plus attendues de cette troisième édition.

Lancé en 2024 sur le site de l’ancien aéroport de Dijon-Bourgogne avant d’être relocalisé, le festival avait initialement visé 25 000 festivaliers sur deux jours pour sa première édition. La fréquentation avait finalement dépassé les 50 000 entrées lors de cette édition inaugurale. Aucune précision médicale supplémentaire n’a été communiquée concernant l’état de santé de Nakamura à l’heure actuelle.