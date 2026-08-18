Sénégal : Mimi Touré attaque Ousmane Sonko sur les fonds politiques

Les fonds politiques ont suscité une nouvelle passe d’armes entre Mimi Touré et Ousmane Sonko au Sénégal. L’ancienne Première ministre demande des explications sur les 1,7 milliard de FCFA qui auraient été mis à la disposition de la Primature lorsque Sonko dirigeait le gouvernement.

Lors de sa récente sortie médiatique, Mimi Touré a remis en question la gestion de cette enveloppe. Elle estime que les montants dont elle disposait lorsqu’elle était Première ministre étaient nettement différents. Elle souhaite donc que l’utilisation des ressources attribuées à Sonko soit clairement expliquée.

Mimi Touré interpelle Ousmane Sonko

La question porte principalement sur la destination des fonds concernés. Selon Mimi Touré, Sonko devrait apporter des précisions sur l’utilisation des quelque 1,7 milliard de FCFA attribués à la Primature durant son passage à la tête du gouvernement.

Cette intervention intervient alors que le sujet des fonds politiques fait l’objet d’un débat croissant au Sénégal. En mai 2026, Sonko avait lui-même évoqué l’existence d’une enveloppe de 1,77 milliard de FCFA pour la Primature. Il avait également défendu le principe d’une réforme visant à renforcer les mécanismes de contrôle de ces ressources. Mimi Touré considère donc que les bénéficiaires de ces fonds doivent pouvoir expliquer leur utilisation. Sa position vient relancer les interrogations sur la transparence de ces dépenses publiques.

Elle critique aussi la majorité parlementaire

La sortie de l’ancienne Première ministre ne vise toutefois pas uniquement Sonko. Mimi Touré a également exprimé des réserves sur la démarche engagée par la majorité parlementaire pour encadrer les fonds spéciaux.

Elle estime que l’Assemblée nationale ne devrait pas intervenir dans l’exécution du budget, qui relève de l’Exécutif. Selon elle, cette situation pourrait provoquer une crise institutionnelle entre les différents pouvoirs.

Le débat intervient alors que Sonko avait lui-même plaidé pour une évolution du système. Il avait estimé que les fonds politiques devaient faire l’objet d’un mécanisme de contrôle adapté, tout en reconnaissant leur caractère particulier.

Une ancienne Première ministre toujours influente

La portée de cette intervention tient aussi au parcours de Mimi Touré. Ancienne ministre de la Justice, elle a dirigé le gouvernement sénégalais entre 2013 et 2014. Elle a ensuite présidé le Conseil économique, social et environnemental avant de poursuivre son engagement politique.

Son expérience des institutions donne un relief particulier à ses déclarations sur le fonctionnement de l’État et la gestion des ressources publiques. Elle connaît également directement le fonctionnement de la Primature pour y avoir exercé les fonctions de Première ministre.

Mimi Touré conserve par ailleurs une présence importante dans la vie politique sénégalaise. Son positionnement aux côtés du pouvoir actuel lui permet d’intervenir dans les débats qui opposent désormais différentes composantes de la majorité.

Sa sortie contre Ousmane Sonko intervient ainsi dans un contexte déjà tendu autour des fonds politiques. Elle pourrait contribuer à renforcer la pression pour davantage de transparence sur l’utilisation de ces ressources.