Sept morts, dont cinq Américains, dans l'accident d'un hélicoptère de safari au Kenya

Six passagers et leur pilote ont péri mercredi dans le crash d’un hélicoptère au Kenya. L’appareil s’est écrasé vers 9h13 heure locale dans les contreforts du mont Ololokwe, dans le comté de Samburu, selon l’autorité kényane de l’aviation civile.

Un vol charter parti de la conservancy de Loisaba

L’Eurocopter EC130 B4, immatriculé 5Y-GYM, effectuait une liaison entre la conservancy de Suyian et la zone d’Ewaso Nyiro pour le compte de l’agence de voyage de luxe &Beyond. L’appareil, exploité par la société Lady Lori Helicopters, transportait six passagers et un pilote kényan. Le commandant de police de Samburu, David Nkoroi, a confirmé en fin de journée mercredi qu’aucun des occupants n’avait survécu. Les secours, mobilisés par la Croix-Rouge kényane, ont été freinés par un terrain accidenté et un incendie actif sur le site de l’accident.

Les autorités kényanes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes du crash. Dans un communiqué, Lady Lori Helicopters a indiqué être pleinement engagée à coopérer avec les autorités dans le cadre de cette investigation. L’agence &Beyond a de son côté présenté ses plus sincères condoléances aux invités, à l’équipage, à leurs familles et à leurs proches, ainsi qu’à tous ceux qui sont touchés par ce tragique accident.

Cinq victimes américaines, dont un cadre de Telemundo

Le département d’État américain a confirmé la mort de cinq de ses ressortissants, après avoir d’abord annoncé un bilan de quatre victimes. L’ambassade des États-Unis au Kenya a indiqué rester en contact avec les autorités locales pour apporter une assistance consulaire aux familles. Parmi les Américains décédés figure José Alberto Suárez, 55 ans, président et directeur général de plusieurs stations de la chaîne hispanophone Telemundo en Floride. Les autres victimes américaines ont été identifiées comme Roger Edward Duarte, Adam Martin Hlavaty, Henry Parra et Stephany Hollihan, cette dernière possédant la double nationalité équato-américaine.

Deux autres passagers portaient la nationalité équatorienne. Michele Sensi-Contugi, directeur général du Centre national de renseignement de l’Équateur et proche du président Daniel Noboa, se trouvait à bord aux côtés de son épouse Stephany Hollihan. La présidence équatorienne a déclaré, dans un message publié sur X, qu’en ce moment de profonde douleur, le gouvernement adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille, à ses proches et à ses collaborateurs. Le pilote de l’appareil, Josh Outram, a également perdu la vie dans l’accident.

Une région touristique déjà marquée par des accidents similaires

Le mont Ololokwe, destination prisée des safaris dans le nord kényan, avait déjà été le théâtre d’un accident aérien mortel en octobre 2025, lorsqu’un avion de la compagnie Mombasa Air Safari s’était écrasé près du parc du Maasaï Mara, faisant onze morts. Le secteur aérien kényan, qui gère chaque année plus de 130 000 mouvements d’appareils selon l’Association internationale du transport aérien, repose largement sur de petites compagnies charter pour desservir les zones reculées prisées des touristes, une configuration régulièrement associée à des accidents impliquant des visiteurs étrangers.

Deux hélicoptères de la société Tropic Air Kenya ont été dépêchés sur place pour appuyer les opérations de recherche et de récupération, tandis qu’une équipe supplémentaire de la Croix-Rouge a été envoyée depuis Isiolo pour renforcer le dispositif.