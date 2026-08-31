Trump minimise le coût de la guerre en Iran et pointe l'aide américaine à l'Ukraine

Donald Trump a déclaré que les munitions utilisées par les États-Unis contre l’Iran restent limitées comparées à celles envoyées à l’Ukraine sous son prédécesseur. Le président américain s’est exprimé face à des journalistes, selon des propos rapportés le 31 août.
Une comparaison avec l’aide fournie sous Joe Biden
Le président américain a répondu aux critiques évoquant une consommation importante de munitions lors de l’opération militaire contre Téhéran. « C’est une guerre relativement petite pour nous, ce n’est pas une grande guerre », aurait-il affirmé, selon des propos relayés par l’agence russe TASS.
Il aurait ensuite ajouté, en évoquant la destination des fonds engagés : « Vous savez où est allé l’argent, c’est en Ukraine« . Selon lui, l’administration de Joe Biden aurait fourni à Kiev pour plus de 300 milliards de dollars de matériel militaire sans contrepartie financière.
Une aide désormais facturée aux Européens
Trump a précisé que le soutien américain à l’Ukraine se poursuit sous sa présidence, mais selon des modalités différentes. Les livraisons transiteraient désormais par l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), les pays européens assumant le financement des équipements avant leur transfert vers Kiev.
Le chiffre de 300 milliards de dollars avancé par le président américain dépasse largement les estimations officielles. Selon un rapport du Congressional Research Service, l’aide américaine cumulée à l’Ukraine depuis 2022 s’élèverait plutôt à environ 174,2 milliards de dollars, dont près de 70 milliards sous forme d’équipements militaires. Des organismes de vérification des faits ont déjà relevé des écarts similaires dans des déclarations passées du président américain sur ce sujet.
Un conflit ouvert depuis juin 2025
L’opération militaire américaine contre l’Iran a débuté en juin dernier, aux côtés d’Israël, visant le programme nucléaire et les capacités balistiques du régime iranien. Volodymyr Zelensky avait alors averti que la mobilisation américaine sur ce nouveau front risquait de réduire les stocks de défense antiaérienne disponibles pour l’Ukraine, face aux tirs de missiles et de drones russes.
Le président ukrainien a apporté son soutien aux frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, tout en soulignant que ce dernier fournit des drones Shahed et des technologies militaires à la Russie depuis le début de la guerre en février 2022.
4 réflexions au sujet de “Trump minimise le coût de la guerre en Iran et pointe l'aide américaine à l'Ukraine”
L’armée américaine vient juste de repousser une attaque de missiles iraniens en tirant 160 missiles Patriot PAC-3. Selon les médias américains, les stocks totaux de missiles antiaériens pour le système de défense aérienne Patriot sont estimés à environ 800. Cela signifie qu’ils ont utilisé 20% du stock restant en une nuit !
Selon l’armée américaine, les PAC-3 ont tenté d’intercepter 32 à 42 missiles balistiques iraniens soit 3-4 Patriot pour 1 missile iranien
Le pire étant que la plupart des missiles lancés par les Iraniens n’étaient pas des missiles de combat mais des leurres
Prix d’un missile Patriot : 4 millions de dollars. Une paille pour un milliardaire américain.
Hé oui, les petites biloutes, ça fait mal, vous aller encore grincer de dents, hurler à la lune « C’est pas vrai, la PRAVDA, c’est que des menteurs !
Et pourtant …
Selon le géopolitologue François Martin, le but de Poutine est « dévitaliser » l’OTAN, ce qui veut dire lui faire consommer toutes ses ressources jusqu’à ce qu’elle soit en calbute !
Trump et zézébyte l’aident bien dans cette tâche. Ces deux c0nn@rds, qui se sont improvisés chefs de guerre, y comprennent que dalle. Ils viennent tous deux du monde du spectacle avec des filles en kuku-jupe où le gentil cow-boy tue 50 méchants Indiens sans jamais recharger son SIX-COUPS.
« Une aide désormais facturée aux Européens »
trump est un parfait c0nn@rd … mais facturer la TOTALITE de « l’aide » à l’Ukraine aux européens, c’est un coup de génie … bien aidé qu’il fût en cela par nos petits génies à nous, les €uro-crades chi-wa-wa-paillasons.
Merci Micron, merci Ursula … on est bien content d’être « gouvernés » par des petites choses si qualifiées pour protéger nos intérêts