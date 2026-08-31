Trump minimise le coût de la guerre en Iran et pointe l'aide américaine à l'Ukraine

Donald Trump a déclaré que les munitions utilisées par les États-Unis contre l’Iran restent limitées comparées à celles envoyées à l’Ukraine sous son prédécesseur. Le président américain s’est exprimé face à des journalistes, selon des propos rapportés le 31 août.

Une comparaison avec l’aide fournie sous Joe Biden

Le président américain a répondu aux critiques évoquant une consommation importante de munitions lors de l’opération militaire contre Téhéran. « C’est une guerre relativement petite pour nous, ce n’est pas une grande guerre », aurait-il affirmé, selon des propos relayés par l’agence russe TASS.

Il aurait ensuite ajouté, en évoquant la destination des fonds engagés : « Vous savez où est allé l’argent, c’est en Ukraine« . Selon lui, l’administration de Joe Biden aurait fourni à Kiev pour plus de 300 milliards de dollars de matériel militaire sans contrepartie financière.

Une aide désormais facturée aux Européens

Trump a précisé que le soutien américain à l’Ukraine se poursuit sous sa présidence, mais selon des modalités différentes. Les livraisons transiteraient désormais par l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), les pays européens assumant le financement des équipements avant leur transfert vers Kiev.

Le chiffre de 300 milliards de dollars avancé par le président américain dépasse largement les estimations officielles. Selon un rapport du Congressional Research Service, l’aide américaine cumulée à l’Ukraine depuis 2022 s’élèverait plutôt à environ 174,2 milliards de dollars, dont près de 70 milliards sous forme d’équipements militaires. Des organismes de vérification des faits ont déjà relevé des écarts similaires dans des déclarations passées du président américain sur ce sujet.

Un conflit ouvert depuis juin 2025

L’opération militaire américaine contre l’Iran a débuté en juin dernier, aux côtés d’Israël, visant le programme nucléaire et les capacités balistiques du régime iranien. Volodymyr Zelensky avait alors averti que la mobilisation américaine sur ce nouveau front risquait de réduire les stocks de défense antiaérienne disponibles pour l’Ukraine, face aux tirs de missiles et de drones russes.

Le président ukrainien a apporté son soutien aux frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, tout en soulignant que ce dernier fournit des drones Shahed et des technologies militaires à la Russie depuis le début de la guerre en février 2022.