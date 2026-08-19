Ukraine : Mykhaïlo Fedorov, l'homme qui défie ouvertement Zelensky

Mykhaïlo Fedorov a rompu publiquement avec la ligne officielle de Kiev sur les élections en temps de guerre. Dans une vidéo diffusée le 18 août sur YouTube, l’ancien ministre de la Défense a réclamé l’ouverture d’un débat sur la tenue d’un scrutin en Ukraine, une position que le président Volodymyr Zelensky a toujours écartée depuis le début de la guerre en février 2022.

Une sortie qui répond directement à Zelensky

Le même jour, Zelensky avait soumis au Parlement la candidature de Yevhenii Khmara pour occuper durablement le poste de ministre de la Défense, écartant de fait toute perspective de retour de *Fedorov* au gouvernement. C’est dans ce cadre précis que l’ancien ministre choisit de contester frontalement l’argument que Zelensky utilise depuis quatre ans pour justifier l’absence de scrutin national, plutôt que de se retirer discrètement de la vie politique.

Dans sa vidéo, Fedorov déclare : « nous ne devons pas laisser Poutine décider du moment où les Ukrainiens peuvent choisir leur gouvernement ». Une formule qui, sans nommer directement le président ukrainien, renverse l’argument officiel de Kiev : ce n’est plus la guerre qui empêcherait les élections, mais l’inaction du pouvoir en place qui laisserait la Russie dicter le calendrier démocratique du pays.

L’ancien ministre reconnaît toutefois la complexité pratique d’un tel scrutin, citant les difficultés à garantir le droit de vote des militaires mobilisés, des habitants proches du front et des millions de réfugiés ukrainiens à l’étranger. Il appelle malgré tout à trouver un dispositif légal et sécurisé permettant des élections, y compris en cas de conflit prolongé.

Un revirement par rapport à ses déclarations de juillet

Cette sortie publique intervient un mois après son éviction surprise du gouvernement, à la mi-juillet, lors d’un remaniement décidé par Zelensky. Ce limogeage avait suscité d’importantes manifestations de soutien à travers le pays, portées majoritairement par des jeunes réclamant son retour au ministère.

Fin juillet, dans un entretien accordé à Ukrainska Pravda, Fedorov affirmait pourtant ne pas se considérer comme un homme politique, déclarant : « je suis avant tout un manager qui construit des systèmes complexes, les pilote et en voit les résultats ». Trois semaines plus tard, sa décision de s’adresser directement à la population sur les élections, la confiance publique et la responsabilité gouvernementale marque une rupture nette avec cette posture.

Âgé de 35 ans, Fedorov avait débuté sa carrière politique en 2019 en dirigeant la stratégie numérique de campagne de Zelensky, avant de devenir vice-Premier ministre et ministre de la Transformation numérique pendant plus de six ans. Nommé ministre de la Défense le 14 janvier 2026, il aura occupé ce poste moins de six mois, un départ lié à des tensions persistantes avec la hiérarchie militaire, notamment avec l’ancien commandant en chef Oleksandr Syrsky, qui se serait depuis publiquement excusé auprès de lui.

Une question bloquée depuis 2022

La tenue d’élections en Ukraine reste suspendue depuis le déclenchement de la guerre à grande échelle. La loi martiale, en vigueur sans interruption depuis février 2022, interdit tout scrutin national, y compris l’élection présidentielle initialement prévue en 2024.

Zelensky a jusqu’à présent justifié cette suspension par les mêmes obstacles pratiques que ceux évoqués par Fedorov. En reprenant cet argument tout en réclamant une solution, l’ancien ministre de la Défense se positionne comme une voix distincte de celle du chef de l’État, alimentant les spéculations sur d’éventuelles ambitions politiques pour l’après-guerre, sans qu’aucune candidature n’ait été annoncée à ce stade.