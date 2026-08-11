Royaume-Uni : un Congolais condamné à perpétuité pour le meurtre d’un Nigérian à Norwich

Benjamin Katabana a été condamné à la prison à vie le vendredi 7 août à la Norwich Crown Court, au Royaume-Uni, pour le meurtre d’Uchenna Okirie, un Nigérian de 33 ans avec qui il partageait un logement à Norwich. Le juge Bate a fixé à 20 ans la période minimale à purger avant qu’une éventuelle libération conditionnelle puisse être examinée.

Une attaque mortelle dans un logement partagé

Le meurtre s’est produit le 22 novembre 2025 à Somerleyton House, à Norwich. Selon la police du Norfolk, Uchenna Okirie, également appelé Uche, consultait son téléphone lorsqu’il a été attaqué dans le couloir commun du bâtiment.

Katabana l’aurait d’abord frappé avec un couteau avant de poursuivre l’agression alors que la victime se trouvait au sol. Le décès d’Okirie a été constaté peu après 6 heures du matin. L’autopsie a établi qu’une blessure à la poitrine provoquée par une arme blanche était à l’origine de sa mort, selon les éléments présentés au tribunal.

Après les faits, Katabana a déclenché l’alarme incendie du bâtiment avant de se rendre au commissariat de Bethel Street. Il aurait alors déclaré aux policiers : « Je crois que j’ai tué quelqu’un. » L’arme utilisée lors de l’attaque n’a pas été retrouvée.

Un verdict de meurtre après un procès de 11 jours

Âgé de 28 ans, Katabana avait initialement plaidé coupable d’homicide involontaire en invoquant une responsabilité diminuée. Le jury l’a finalement reconnu coupable de meurtre en juin, au terme d’un procès de 11 jours.

La police du Norfolk a indiqué que Katabana aurait contacté Okirie par WhatsApp avant leur rencontre. Selon l’inspectrice principale Alix Wright, il se serait déjà muni d’un couteau avant de rejoindre la victime. La policière a qualifié les faits d’« attaque violente et non provoquée ».

Le tribunal a également examiné les antécédents judiciaires du condamné. Le juge a relevé cinq condamnations antérieures correspondant à sept infractions. L’une d’elles concernait une agression au cours de laquelle Katabana avait donné un coup de pied à la tête d’une personne au sol. Le magistrat a estimé que son comportement montrait une tendance à résoudre ses conflits par la violence.

La défense a invoqué une enfance traumatique en République démocratique du Congo pour expliquer son comportement. Le tribunal a toutefois retenu les éléments établissant la préparation de la rencontre et la présence préalable d’un couteau.

D’autres condamnations après des violences à l’arme blanche

Cette affaire intervient dans un contexte où les tribunaux britanniques continuent de traiter des dossiers de violences mortelles impliquant des armes blanches. Dans une autre affaire récente au Royaume-Uni, des adolescents ont été condamnés après la mort d’Adam Khan, tué lors d’une attaque à la machette après avoir été attiré sur les lieux.

Uchenna Okirie était diplômé de l’Université d’East Anglia, où il avait étudié l’économie. La police du Norfolk a indiqué que ses pensées restaient tournées vers sa famille et espéré que la condamnation apporterait une forme de justice après sa disparition.