Un nouveau "Twitter" relancé par une start-up, l'accès anticipé facturé 20 dollars

Twitter.now est accessible depuis jeudi contre un paiement minimum de 20 dollars. Ce montant correspond au statut d’entrée baptisé « Founder », proposé par la start-up américaine Operation Bluebird, à l’origine de ce nouveau réseau social calqué sur l’ancien Twitter.

Deux paliers d’inscription payante

Souscrire au statut « Founder » permet de bloquer un identifiant avant l’arrivée d’autres membres et donne droit à un numéro d’ordre visible sur le profil, à commencer par le tout premier attribué. Un second palier, fixé à 40 dollars et intitulé « Fighter », ajoute une dimension de soutien financier au litige juridique opposant la start-up à X, la plateforme d’Elon Musk. Selon Operation Bluebird, ce système de paiement à l’entrée doit avant tout freiner la création de comptes automatisés et affranchir le service d’un financement par la publicité. L’entreprise précise sur son site ne pas être liée à X Corp. Le nombre d’inscrits resterait pour l’instant limité à quelques centaines, selon des informations relayées par Ars Technica.

Une modération fondée sur un indice de confiance

À la différence d’une modération classique par retrait de contenu, Operation Bluebird développe un système de notation baptisé Vera, alimenté par un modèle Gemini de Google. Chaque publication devrait à terme recevoir un score de fiabilité, calculé en temps réel, sans que le message soit supprimé du fil. Un réglage individuel, présenté comme un « Trust Dial », permettrait à chaque compte de filtrer les contenus jugés trop peu fiables selon son propre seuil de tolérance. Le cofondateur Stephen Coates aurait mis l’outil à l’épreuve en diffusant volontairement une information historique erronée, pour observer si le système parvenait à la signaler.

Le nom « Twitter » toujours disputé devant la justice

Le litige entre les deux camps remonte à décembre 2025, lorsque Operation Bluebird avait déposé une demande auprès de l’organisme fédéral américain chargé des marques, soutenant que X avait perdu ses droits sur les termes « Twitter » et « Tweet » en abandonnant cette identité au profit de X en 2023. X Corp avait alors engagé une action en justice dans le Delaware pour empêcher tout dépôt concurrent. D’après des propos attribués au juge Colm Connolly lors d’une audience tenue en avril 2026, X semblerait effectivement avoir renoncé à ses droits sur le mot « Tweet » et sur le logo de l’oiseau, une position que la magistrature n’a toutefois pas encore formalisée par écrit. C’est sur la base de cette indication orale qu’Operation Bluebird aurait choisi de lancer son service sans attendre l’issue définitive de la procédure. Sollicités par la presse américaine, ni X Corp ni l’un de ses avocats n’auraient réagi à ce stade.

Le rachat de Twitter par Elon Musk, en 2022, s’était conclu pour un montant de 44 milliards de dollars, avant que la plateforme ne change officiellement de nom l’année suivante dans le cadre d’un projet d’application unique regroupant messagerie, paiements et réseau social.