Xiaomi 18 Fold, Galaxy Z Fold8 : tous calqués sur l'iPhone Fold avant même sa sortie

Le Xiaomi 18 Fold est arrivé sur le marché chinois le 7 septembre 2026, la veille de la conférence où Apple est attendu pour dévoiler son premier smartphone pliable. Le nouveau pliable de Xiaomi reprend un format déjà adopté par Samsung avec son Galaxy Z Fold8, lui-même construit sur des dimensions très proches de celles attribuées depuis des mois à l’iPhone pliable.

Un format resserré devenu la norme

Le 18 Fold délaisse l’architecture verticale allongée des précédents Mix Fold pour un gabarit plus court et plus large, que Xiaomi qualifie de « mid-fold ». Fermé, l’appareil affiche un écran de 5,38 pouces ; déplié, sa dalle principale atteint 7,58 pouces en 120Hz. Le Z Fold8 de Samsung suit une logique comparable, avec un écran externe de 5,5 pouces et un écran interne de 7,6 pouces. Les fuites entourant le futur pliable d’Apple évoquent, elles, un écran extérieur de 5,49 pouces et un panneau intérieur de 7,76 pouces en 4:3 — soit un triangle de mesures quasiment identiques entre les trois marques.

Plusieurs observateurs du secteur, dont le site américain PhoneArena, estiment que Samsung aurait anticipé le design attribué à l’iPhone pliable plutôt que de miser sur une évolution de son propre Galaxy Z Fold7. Une stratégie qui rappellerait celle du Galaxy S25 Edge, lancé en anticipation de l’iPhone Air.

Des caractéristiques qui divergent malgré le design

Sous ce format partagé, les fiches techniques restent distinctes. Le 18 Fold embarque le processeur maison XRing O3, gravé en 3 nanomètres, associé à de la RAM LPDDR6 — une première mondiale sur un smartphone selon les données transmises par Xiaomi. Sa batterie de 6000mAh supporte une charge filaire de 67W et une charge sans fil de 50W. Côté photo, un capteur principal de 200 mégapixels est épaulé d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif périscope 50 mégapixels avec zoom optique 3,5x, le tout signé Leica.

Le Z Fold8 mise sur un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, associé à 12 ou 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Sa configuration photo se limite à deux capteurs arrière, sans téléobjectif, contrairement au 18 Fold. Samsung a par ailleurs retenu une certification IP48 contre la poussière et l’eau.

L’iPhone pliable, non confirmé à ce stade, serait équipé d’une puce A20 Pro gravée en 2 nanomètres et d’une batterie plus modeste, entre 5400 et 5800mAh. Les rumeurs évoquent également l’abandon de Face ID au profit d’un capteur Touch ID intégré au bouton latéral, faute de place pour les capteurs de reconnaissance faciale dans un châssis aussi fin.

Un marché sous tension avant l’annonce d’Apple

Le lancement chinois du 18 Fold précède d’un jour la date pressentie pour la présentation du pliable d’Apple, fixée au 9 septembre. Selon des informations relayées par le site sud-coréen Alpha Economy, Apple viserait un objectif de vente ambitieux, autour de 50 millions d’unités — un chiffre à comparer aux 15,8 millions de pliables vendus toutes marques confondues en 2023, selon les données du cabinet DSCC. Le prix de l’iPhone pliable serait fixé autour de 1999 dollars, contre 10 999 yuans (environ 1400 euros) pour le 18 Fold en Chine, où sa disponibilité reste pour l’instant limitée.