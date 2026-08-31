Un octogénaire meurt à Orvault après avoir roulé à contresens sur douze kilomètres

Une collision frontale a fait un mort samedi soir en périphérie de Nantes. Un conducteur de 78 ans a trouvé la mort après avoir emprunté à contresens l’axe routier reliant la ville à Rennes, provoquant un choc violent avec un autre véhicule.

Les secours sont intervenus peu après 1 heure du matin ce dimanche à Orvault, où les deux voitures s’étaient télescopées de face. L’homme, qui circulait seul, est décédé sur les lieux malgré l’intervention des équipes de secours.

Une erreur d’itinéraire sur une longue distance

Le septuagénaire se rendait à l’aéroport pour y récupérer son épouse au moment du drame, rapporte Presse Océan. D’après le quotidien régional, le trajet à contresens se serait prolongé sur environ douze kilomètres avant l’impact. Ni la gendarmerie ni les services de secours n’ont pour l’heure communiqué d’explication sur cette erreur de conduite prolongée — malaise, désorientation ou autre cause restent à ce stade de simples hypothèses.

Quatre membres d’une même famille hospitalisés

Le véhicule percuté transportait quatre personnes, dont deux enfants, qui circulaient dans le sens inverse au moment du choc. L’ensemble des occupants a été pris en charge par les secours et conduit à l’hôpital. Aucune information sur la gravité de leurs blessures n’a filtré depuis l’accident.

Sur place, les pompiers ont dû gérer en parallèle l’extraction des victimes et le balisage de la chaussée, sur un tronçon où le trafic reste soutenu même en pleine nuit.

Un tronçon régulièrement touché par des drames routiers

Cet axe, qui traverse le département du nord au sud, figure parmi les routes les plus meurtrières de Loire-Atlantique, aux côtés de la RN165 et de la RN844. Un précédent accident mortel y avait eu lieu le 19 juillet, à Derval, où un jeune homme de 29 ans avait perdu la vie dans une sortie de route nocturne.

Les collisions provoquées par une conduite à contresens, bien que statistiquement rares, comptent parmi les plus meurtrières du réseau routier français : la vitesse cumulée des deux véhicules lors de l’impact frontal laisse peu de chances de survie aux occupants. Une enquête devra établir les circonstances précises ayant conduit l’automobiliste à s’engager, puis à poursuivre, sur la mauvaise voie durant un si long trajet.