Un sénateur américain vise Trump sur sa relation avec sa jeune assistante Natalie

Le sénateur démocrate Jon Ossoff a publiquement raillé le président Donald Trump au sujet de son assistante Natalie Harp lors d’un meeting de campagne à Atlanta dimanche. Devant une foule conquise, l’élu de Géorgie a accusé le président de négliger ses fonctions au profit du golf, de la spéculation boursière et de déplacements en compagnie de sa collaboratrice.

Une charge lors d’un meeting électoral

Âgé de 39 ans, Ossoff intervenait dans le cadre de la campagne pour les élections de mi-mandat. Il a comparé le sort des marins déployés depuis plus de 250 jours à bord du porte-avions USS Abraham Lincoln à celui du président, qu’il accuse de passer ses réunions à dormir. Il a ensuite ajouté : le président préfère faire bâtir sa salle de bal et voyager avec Natalie à bord de leur avion sans défense, cadeau de l’émir du Qatar. Cette formule fait référence à l’avion présidentiel qatari, remis à Trump l’an dernier et devenu un symbole récurrent des critiques visant l’administration.

Qui est Natalie Harp

Natalie Harp, 35 ans, occupe depuis plusieurs années une place particulière dans l’entourage de Trump. Selon des révélations du New York Times publiées en 2024, elle rédige des messages personnels au président et se déplace fréquemment avec une imprimante portable pour lui fournir des articles de presse, une habitude qui lui a valu le surnom d’imprimante humaine au sein de la Maison-Blanche. Elle publie également certains messages présidentiels sur les réseaux sociaux en son nom.

Son frère, Preston Harp, a qualifié publiquement la relation entre sa sœur et le président de très malsaine au cours de l’été. Ni la Maison-Blanche ni Natalie Harp n’ont réagi officiellement aux propos d’Ossoff.

Un timing qui alimente la polémique

L’intervention d’Ossoff intervient peu après un épisode ayant relancé l’attention sur cette relation : le mois dernier, Trump aurait changé secrètement d’avion en Turquie pour des raisons de sécurité, embarquant Natalie Harp parmi la poignée de proches autorisés à le suivre dans ce dispositif discret.

Le sénateur, souvent présenté comme une figure montante du Parti démocrate en vue de 2028, multiplie depuis plusieurs mois les prises de parole virales contre l’administration républicaine. Cette sortie fait partie d’une série de discours axés sur la gestion économique et militaire du pays, où il reproche également au président d’avoir épuisé les réserves de munitions et de pétrole américaines sans résultat tangible sur le terrain. Aucune information officielle ne confirme la nature exacte du lien entre Donald Trump et Natalie Harp, qui reste à ce jour de l’ordre de la spéculation politique.