Guerre en Iran: le Pentagone contredit Trump et reconnaît une pénurie de munitions

L’inspecteur général du Pentagone a confirmé, dans un rapport publié lundi, que la guerre contre l’Iran a provoqué une pénurie de munitions et des goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement militaire américaine. Le document, transmis au Congrès, chiffre le coût du conflit à 33,4 milliards de dollars entre le 28 février et le 30 juin.

Ce constat contredit directement les déclarations répétées de Donald Trump, qui affirmait il y a deux semaines que les États-Unis disposaient de stocks de munitions pratiquement illimités, et celles du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, qui avait lui aussi démenti toute pénurie. Le président américain a réitéré lundi sur son réseau Truth Social que les usines du pays produisaient plus d’armes sophistiquées que jamais dans son histoire. Le rapport de l’inspecteur général, premier bilan officiel de ce type sur le conflit, documente une réalité opérationnelle que l’exécutif avait minimisée depuis plusieurs mois.

Un conflit à l’intensité inédite

L’opération américaine, baptisée Epic Fury, a débuté le 28 février après plusieurs semaines de tensions autour du programme nucléaire iranien. Selon une analyse de Breaking Defense, l’armée américaine avait déjà revendiqué plus de 2 000 cibles frappées en Iran en quatre jours seulement. L’aviation américaine a mobilisé des bases situées en Europe pour appuyer l’opération, avec près de 5 000 sorties effectuées au total, selon les données consultées par NBC News.

Les tirs de missiles balistiques et de drones iraniens contre les bases américaines et alliées du Golfe ont largement mis à contribution les systèmes antimissiles américains THAAD et Patriot. Selon CNN, les États-Unis ont épuisé près de 80 % de leur stock d’intercepteurs THAAD par rapport aux niveaux d’avant-guerre, et environ la moitié de leurs intercepteurs Patriot, sur la base d’un rapport d’inventaire consulté par la chaîne américaine.

Des pertes matérielles chiffrées

Le document détaille pour la première fois l’ampleur des dégâts subis par le matériel américain: quatre chasseurs F-15E détruits ou gravement endommagés, un F-35A endommagé, un A-10 détruit, ainsi que sept avions ravitailleurs KC-135 touchés, selon les informations relayées par NBC News et Fortune. Jusqu’à trente drones MQ-9 Reaper auraient également été abattus depuis le début des hostilités, précise Fortune, qui a consulté le rapport de l’inspecteur général. Ce même document indique que la base navale américaine de Bahreïn, principal centre logistique de la marine dans la région, a elle aussi été prise pour cible par des tirs iraniens combinant drones et missiles balistiques.

Un coût financier estimé à 33,4 milliards de dollars

Les 33,4 milliards de dollars recensés se répartissent entre 22,3 milliards de munitions consommées, 3,7 milliards de pertes d’équipement et 7,4 milliards de dépenses opérationnelles diverses, un total qui n’inclut pas la réparation des infrastructures endommagées. Le Département d’État a déclaré plus de 208 millions de dollars de dégâts répartis entre l’Irak, le Koweït, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Face à ces constats, le Pentagone affirme travailler à accélérer les délais de production et à constituer des stocks de munitions critiques pour répondre rapidement à toute nouvelle escalade.