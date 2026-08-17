USA : arrivé du Nigeria à 13 ans, il devient le 10e "Youth Poet Laureate"

Daniel Umemezie a été désigné 10e National Youth Poet Laureate des États-Unis pour la période 2026-2027. Sa nomination, remontant à avril selon les propos tenus par le sénateur Chuck Grassley depuis l’hémicycle, a ensuite été célébrée par la Mission américaine au Nigeria sur ses réseaux sociaux officiels.

Originaire du Nigeria, Umemezie a rejoint les États-Unis à 13 ans, accompagnant sa mère dans ce déménagement. Il réside désormais à Cedar Falls, dans l’Iowa, où il vient d’obtenir son diplôme de fin d’études secondaires. Il devient ainsi le premier habitant de cet État à recevoir cette distinction, selon Grassley.

Un titre décerné par Urban Word depuis 2017

Le National Youth Poet Laureate récompense chaque année un jeune poète américain pour son talent littéraire, son engagement civique et son leadership. Créé par l’organisation Urban Word, le titre a été décerné pour la première fois en 2017 à Amanda Gorman, alors âgée de 19 ans. Celle-ci deviendra mondialement connue en janvier 2021 en récitant son poème « The Hill We Climb » lors de l’investiture du président Joe Biden, devenant à 22 ans la plus jeune poétesse à intervenir lors d’une cérémonie d’investiture présidentielle.

Umemezie occupait déjà plusieurs fonctions régionales avant sa nomination nationale : ambassadeur étudiant-poète de l’Iowa, Youth Poet Laureate du Cedar Valley et Youth Poet Laureate régional du Midwest. Il a par ailleurs fondé l’Iowa Youth Poetry Council.

Deuxième lauréat nigérian-américain du titre

Umemezie devient le deuxième Nigérian-américain à recevoir cette distinction, après Salome Agbaroji, première lauréate d’origine nigériane en 2023. Selon la Mission américaine au Nigeria, sa poésie « capture la richesse et la complexité de son vécu tout en interrogeant la culture, l’identité et les réalités de grandir entre deux mondes« .

Le nouveau lauréat a expliqué que sa passion pour l’écriture était née de son adaptation à un nouveau pays après son arrivée depuis le Nigeria. Interrogé par PBS NewsHour, il a confié se sentir « encore sous le choc« , un sentiment mêlant excitation et honneur face à cette reconnaissance.

Un double projet entre poésie et ingénierie

Umemezie prévoit d’intégrer l’Iowa State University à la rentrée pour y étudier l’ingénierie aérospatiale, avec une mineure en creative writing. Il considère que la poésie et l’ingénierie partagent un point commun : toutes deux exigent de l’imagination pour résoudre des problèmes.

Durant son mandat d’un an, le jeune lauréat devra voyager à travers le pays pour des lectures publiques, des ateliers et des rencontres avec d’autres écrivains, conformément aux missions attribuées à ce titre. Il a indiqué vouloir consacrer son mandat à des thématiques liées à la justice sociale, à la participation politique et à l’exploration de soi. Le programme Urban Word, à l’origine du titre national, soutient également des Youth Poets Laureate dans plus de 60 villes, régions et États à travers les États-Unis.