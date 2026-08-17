USA : Comment Elon Musk change la démographie de deux États-clés

Le Texas devrait dépasser la Californie en population d’ici 2050, selon les projections relayées par le chercheur Joel Kotkin, du Chapman University, dans une tribune publiée le 16 août dans le New York Post. Cette bascule démographique s’expliquerait en grande partie par les déplacements d’entreprises technologiques, au premier rang desquelles celles d’Elon Musk.

Un exode qui profite au Texas

SpaceX a quitté Hawthorne, en Californie, pour transférer une partie de sa production à Brownsville et Bastrop, au Texas. Selon Kotkin, ce déménagement aurait privé la région de San Pedro, de l’Inland Empire et du delta de Sacramento d’un pan entier de l’industrie spatiale. « En chassant Elon Musk et SpaceX, une entreprise née et toujours dépendante de l’expertise californienne, nous avons offert au Texas les clés de l’industrie la plus prometteuse de l’avenir », écrit le chercheur.

À Bastrop, à une trentaine de kilomètres de l’aéroport d’Austin, le siège de Starlink devrait s’agrandir. Musk prévoit également une usine de puces près de Houston qui, si elle est achevée, deviendrait le plus grand bâtiment au monde. Depuis 2019, la part de la Californie dans l’emploi technologique national serait passée de 19 % à 16 %, selon les chiffres cités dans la tribune.

Vingt ans de projets technologiques

L’influence de Musk sur l’industrie américaine ne date pas de son installation au Texas en 2020. Cofondateur de PayPal, revendu à eBay pour 1,5 milliard de dollars en 2002, il a ensuite fondé SpaceX la même année, avec l’objectif de réduire drastiquement le coût des lancements spatiaux grâce à des fusées réutilisables. Le premier vol du Falcon 1 a eu lieu en 2006, suivi par le Falcon 9 en 2010 puis le Falcon Heavy en 2018, capable de transporter près du double de charge utile que son principal concurrent, le Delta IV Heavy de Boeing. Devenu investisseur majoritaire de Tesla en 2004, il a participé au sauvetage financier de l’entreprise en 2008 avant qu’elle ne dépasse General Motors en valorisation en 2017. Musk a également fondé The Boring Company et Neuralink, élargissant son empreinte à la construction de tunnels et aux interfaces neuronales.

Une Californie qui peine à retenir ses talents

Kotkin pointe d’autres facteurs derrière ce basculement démographique, dont le recul de l’industrie du divertissement en Californie, qui aurait perdu près de 42 000 emplois entre 2024 et 2025, et une fiscalité jugée moins attractive que celle du Texas. La Californie conserverait toutefois un avantage académique, avec quatre grandes écoles d’ingénieurs sur son territoire — Stanford, Caltech, UCLA et Berkeley — contre une seule au Texas.

Un précédent existe : la Californie avait elle-même dépassé New York en population il y a plus d’un demi-siècle pour devenir l’État le plus peuplé des États-Unis, une primauté qu’elle occupe encore aujourd’hui mais qui serait désormais menacée.